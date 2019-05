Plastikmüll, Sommerzeit, Kohlenstoffdioxid: EU-Themen bewegen zunehmend auch die Menschen in Berlin und Brandenburg - fast fünf Millionen von ihnen wählen am 26. Mai das Europaparlament für die nächsten fünf Jahre. Die wichtigsten Infos zur Wahl im Überblick.

Sie werden genauso sicher wieder im Europaparlament sitzen wie die beiden Spitzenkandidaten der CDU-Listen in Berlin (Hildegard Bentele) und Brandenburg (Christian Ehler). Der Potsdamer Ehler sitzt bereits seit 2004 im Europaparlament - so lange wie kein anderer Politiker aus der Region. Die Christdemokraten sowie die Schwesterpartei CSU in Bayern treten als einzige Partei in Deutschland mit Landeslisten an, alle anderen 39 Parteien mit einer Bundesliste. Insofern gibt es bei der CDU auch die einzigen Unterschiede zwischen dem Berliner und Brandenburger Stimmzettel.

Auch die Berliner Spitzenkandidatin der SPD, Gabriele Bischoff, wird es ins Europaparlament schaffen. Sie steht auf Platz neun der Bundesliste, was reichen wird, solange die Sozialdemokraten ein zweistelliges Ergebnis einfahren. Kaum Chancen hat dagegen die Brandenburger Spitzenkandidatin Maja Scarlett Wallstein, die erst kurzfristig für Simon Vaut eingesprungen war, aber mit Platz 22 nur von einem enorm überraschenden Wahlerfolg der SPD profitieren würde. Im Grunde kann als Faustregel gerechnet werden, dass pro Prozentpunkt in Deutschland ein Kandidat der entsprechenden Partei ins Europaparlament einzieht. Die Ergebnisse in den einzelnen Bundesländern sind für die Vergabe der Plätze nicht relevant.