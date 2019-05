Was Berlin (nicht) mit Europa zu tun hat

Die Berliner Grünen profitieren vom Bundestrend und der Klimadebatte – sie saugen die Stimmen der nur noch locker gebundenen Wähler fast mühelos ein. Doch die nächsten Abgeordnetenhaus-Wahlen sind erst in zwei Jahren. Von Christoph Reinhardt

Berlin ist nicht Deutschland – und schon gar nicht Europa. Und bei allem Respekt vor dem gewaltigen grünen Erfolg in den Berliner Wahllokalen: 27,8 Prozent der Stimmen, praktisch doppelt so viele wie die SPD (14 Prozent) – er lässt sich durch die Arbeit der Grünen in der Berliner rot-rot-grünen Koalition genauso wenig erklären wie mit dem Wirken der Berliner Sozialdemokraten.

Die gute Nachricht für die Grünen ist offensichtlich, dass sie sich in Berlin zur Volkspartei gemausert haben. Attraktiv für Jung und Alt, wählbar für Menschen von links bis bürgerlich. Die Berliner Grünen profitieren vom Bundestrend und der Klimadebatte – sie saugen die Stimmen der nur noch locker gebundenen Wähler fast mühelos ein. Fast alles fliegt ihnen zu: Von der Mietenpolitik enttäuschte Linke und Sozialdemokraten wahrscheinlich genauso wie frustrierte Wertkonservative, die sich bei der Merkel-CDU noch wohlfühlten, nun aber nicht mehr mitgehen wollen.