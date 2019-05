Kurz vor der Wahl zum EU-Parlament am kommenden Sonntag haben so viele Berliner Briefwahlunterlagen beantragt wie bei keiner Europawahl zuvor. Bis zum Dienstag wurden gut 482.000 Wahlscheine ausgestellt, teilte die Landeswahlleiterin Petra Michaelis mit.

Diese haben laut der Landeswahlleitung zurzeit aber so viel zu tun, unter anderem mit der Stimmenauszählung der Briefwahl, dass sie nicht dazu kommen, die Zahlen zentral zu erfassen. Lediglich einzelne Städte und Landkreise können die Daten übermitteln, so haben Potsdam und Frankfurt (Oder) auch eine Zunahme bei der Briefwahl beobachtet.

Die hohe Zahl in Berlin sei ein Indiz für ein gestiegenes Interesse an der Europawahl, betonte die Landeswahlleiterin. Zuletzt stieg der Zahl der Briefwähler in der Hauptstadt auch bei den Abstimmungen zum Bundestag oder zum Abgeordnetenhaus. In Gesamtdeutschland gab es seit 1994 einen kontinuierlichen Anstieg von 13,4 auf 28,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2017.

Bei den meisten Parteien wich das Briefwahlergebnis bei der letzten Bundestagswahl um weniger als 1,5 Prozentpunkte vom Gesamtergebnis ab. Bei dieser Europawahl werden in den 28 Mitgliedstaaten insgesamt 751 Abgeordnete für fünf Jahre gewählt. 96 Parlamentssitze stehen Deutschland zu.