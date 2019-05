Ganz wichtig muss das Ziel sein, CO 2 und andere Treibhausgase massiv zu reduzieren. Das lässt sich erreichen, indem wir bei der Mobilität eine echte Änderung hinkriegen. Also mehr auf Schiene setzen, mehr auf öffentlichen Nahverkehr. Und zwar in einer Art und Weise, die schnell ist, komfortabel, aber auch bezahlbar. Wir haben ein echtes Problem, dass zum Beispiel Flüge nicht halb so hoch besteuert werden wie die Bahn. Und dass wir immer noch ein europäisches Schienennetz brauchen. In Deutschland zum Beispiel wurden alle Nachtzüge gekappt – das ist kein gutes Zeichen.

Wir stellen fest: Ihre Themen sind sehr populär, aber ihre Person kaum bekannt. Sie kommen aus Brandenburg und sind Mitte der 1990er Jahre in Guben aus katholischem Elternhaus ausgerechnet an die Grünen geraten. Wie konnte das passieren?

Ich war schon lange politisch aktiv. Man denkt bei Politik immer an Parteien, Mandate und Parlamente. Aber alles was man tut in der Welt hat auch politische Auswirkungen. Die Frage 'Was kaufe ich im Supermarkt?' ist eine sehr politische Frage. Wie engagiere ich mich in meinem Umfeld, in meiner Heimatstadt, in meiner Heimatgemeinde? Das ist alles sehr politisch. Für mich waren diese Fragen relevant: Wie leben wir zusammen. Was tun wir gegen Rassismus? Was tun wir für die Umwelt? Und da kamen nur die Grünen in Frage.

Jan-Philipp Albrecht war bis vor kurzem Ihr Fraktionskollege in Brüssel. Er hat erzählt, er hätte Sie damals noch mit blauen Haaren kennengelernt. Nun stellen Sie mühevoll Kompromisse her, sammeln Stimme für Stimme für irgendeinen Änderungsantrag für Details. Wie gut kann man als Punk Kompromisse machen?

Wir versuchen Stück für Stück, die Welt zu verändern und zu verbessern und zu er-grünen. Das tun wir, indem wir starke Forderungen haben, aber auch bereit sind, Kompromisse zu machen, um eine Sache voranzubringen. Wir müssen ja nicht damit zufrieden sein. Darüber sollte man nie vergessen, wo man eigentlich hin will: Nur wenn man klar weiß, wo man hin will, kann man auch die richtigen Trippelschritte dorthin gehen. Die Richtung muss stimmen.