Absender des Schreibens ist laut der Humboldt-Universität "ein Doktorand der University of Michigan, der zurzeit als Gastwissenschaftler an der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät der HU arbeitet". Derzeit werde der Vorgang geprüft, rechtliche Schritte seien bereits eingeleitet.

In einem Brief, der rbb|24 vorliegt, wird mit Blick auf die Europawahl 2019 erläutert, wie ein Stimmzettel ungültig gemacht werden kann. Ganz am Ende heißt es, "das Schreiben ist Teil einer Studie zum Thema Wahlinformationen, welches derzeit an der Humboldt Universität zu Berlin durchgeführt wird".

Die Berliner Humboldt-Universität betont, sie halte sich strikt an das Neutralitätsgebot des Öffentlichen Dienstes und distanziere sich "von solchen Eingriffen in die politische Willensbildung". Nach Uni-Angaben wurden das Schreiben von manchen Empfängern als Aufruf der HU verstanden, bei der Wahl aus Unzufriedenheit ungültige Stimmen abzugeben.