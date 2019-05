Bild: www.imago-images.de

Reaktionen aus Berlin und Brandenburg - SPD will reden, AfD spürt Rückenwind für Landtagswahl

27.05.19 | 11:41 Uhr

Enttäuschung bei den etablierten Parteien, Freude bei den Grünen und der AfD - das ist die Stimmung am Tag nach dem Wahltag in Berlin und Brandenburg. Vor allem in Brandenburg haben SPD, Linke und CDU bis zur Landtagswahl im Herbst nun viel zu tun.



In Berlin haben sich Politiker von SPD, CDU und Linken enttäuscht über das Abschneiden ihrer Parteien bei der Europawahl geäußert. Die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Gaby Bischoff sprach von einem bitteren Ergebnis. Die SPD müsse ihr Profil schärfen und deutlich machen, dass nur sie Ökologie und Soziales verbinde. Ihr Parteigenosse und Berlins Regierungschef Michael Müller wertete den SPD-Absturz als "Alarmsignal". "Natürlich kann man ein Ergebnis unter 20 Prozent nicht schönreden", erklärte er am Sonntag. "Ökologie und Soziales gehören zusammen. Diese Botschaft der Wählerinnen und Wähler müssen wir ernst nehmen." Gleichwohl sei die Wahl, auch durch die gute Wahlbeteiligung, eine für Europa gewesen. "Den Europakritikern wurde ein Stoppschild gesetzt."

Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner bezeichnete das Wahlergebnis als "enttäuschend", seine Partei habe offenkundig viele Menschen nicht erreicht. "Ich glaube, wir haben zu einem der entschiedensten Themen keine Antwort gefunden. Das ist das ganze Thema Klimaschutz. Viele Menschen haben Sorgen und Ängste und wollen Lösungen. Wir haben zu wenig geboten und darum müssen wir uns kümmern." Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Burkard Dregger nannte das Ergebnis der Union unbefriedigend. Kritisch äußerte sich Dregger zu den Grünen: "Den Grünen ist das Geschäft mit der Angst am besten gelungen. Sie haben die Angst vor dem Klimawandel in Zustimmung ummünzen können", erklärte er. "Diese Ängste haben gerade im Endspurt des Wahlkampfes die Ängste vor Terror und Kriminalität übertroffen." Die Spitzenkandidatin der Berliner CDU für die Europawahl, Hildegard Bentele, hat ihre Partei aufgefordert, sich stärker dem Thema Klimaschutz zu widmen. Bentele sagte am Montag im rbb, Klimaschutz sei für viele das wichtigste Thema bei der Wahl gewesen. Die CDU habe die Menschen nicht überzeugen können und müsse hier nacharbeiten. Bentele forderte außerdem, die Anliegen junger Menschen ernster zu nehmen. Bei der EU-Urheberrechtsreform habe die CDU viele von ihnen enttäuscht. Enttäuscht äußerte sich auch Linken-Landeschefin Katina Schubert. "Natürlich bin ich nicht zufrieden, da hätte ich mir mehr gewünscht", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Vielen Menschen habe offenbar die genaue "Zweckbestimmung" der Wahl zum Europaparlament gefehlt. Sie hätten wohl nicht gewusst, wofür sie die Linke wählen sollten. Als zentrales Thema bei der Wahl sieht Schubert die Klimapolitik als zentrales Thema. Sie forderte zugleich die rot-rot-grüne Koalition auf, schnell wieder an die Arbeit zu gehen und nicht in Parteiquerelen zu versinken.

Der Berliner Grünen-Vorsitzende Werner Graf bezeichnete dagegen das Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl als fantastisch. "Das Wahlergebnis zeigt deutlich, dass die Menschen sich eine andere Politik wünschen, besonders beim Thema Klimaschutz", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Auch der Berliner AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski hat sich erfreut gezeigt über das Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl. "Nun ist die AfD in allen wichtigen Parlamenten stark vertreten und wird dort als einzige echte deutsche Oppositionspartei arbeiten und wirken", erklärte Pazderski. Der FDP-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, sagte: "Wir haben bei der Europawahl zugelegt, wir haben allein in Deutschland eine Million Wähler mehr mobilisiert. Ich glaube, die große Nachricht für Europa ist, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Und dass man sich wieder politisch einmischt. Und davon profitieren wir eben auch." Christoph Meyer, Landesvorsitzender der Berliner FDP, sagte: "Die FDP Berlin konnte ihre Kernwählerschaft erreichen. Sie zeigt sich nah am Bundestrend. Auch für Berlin wird sich durch die gestiegene Wahlbeteiligung ein erfreulicher Stimmenzuwachs für die Freien Demokraten einstellen, auch wenn wir uns ein paar Prozentpunkte mehr erhofft hätten." Bei der Europawahl sind in Berlin die Grünen mit 27,8 Prozent erstmals stärkste Kraft geworden. Die SPD stürzte auf 14 Prozent ab. CDU und Linke verloren ebenfalls: Die CDU kommt auf 15,2 Prozent, die Linke auf 11,9 Prozent, die AfD auf 9,9 Prozent.

In Brandenburg will die SPD nach den massiven Verlusten bei den Europa- und Kommunalwahlen stärker mit den Bürgern in Kontakt kommen. "Raus, raus, raus, mit den Menschen reden", sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn am Montag der dpa. "Vieles von dem, was wir machen, kriegen die Menschen nicht mit." Dabei sei "ganz viel" in Bewegung, sagte der Landtagsabgeordnete. Er nannte die Gesundheitsvorsorge, mehr Polizisten und mehr Lehrer als Beispiele. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich angesichts der erwarteten schweren Verluste seiner Partei enttäuscht. "Das Ergebnis heute ist ein schlechtes Ergebnis für die SPD. Das ist das schlechteste Ergebnis soweit ich mich erinnern kann, auf der Bundesebene überhaupt bislang", sagte der SPD-Landesvorsitzende am Sonntag. "Der Anspruch der SPD muss es sein, auf der Bundesebene über die 20 Prozent zu kommen." Der Brandenburger CDU-Landeschef Ingo Senftleben hat sich trotz Einbußen grundsätzlich erfreut über das Abschneiden der Christdemokraten gezeigt, die weiter stärkste Kraft im EU-Parlament sind. "Es ist aber nicht das, was wir erhofft haben", sagte Senftleben am Sonntag. Brandenburgs Grünen-Landesvorsitzender Clemens Rostock sprach angesichts des guten Abschneidens seiner Partei von einem "historisch starken Ergebnis". Für ihn sei das Thema Klimaschutz, sowie der "Kampf für ein soziales und demokratisches Europa" entscheidend gewesen. "Das hat offensichtlich die Menschen überzeugt. Wir hoffen nun, dass die Blockade der europäischen Politik aufgelöst wird und die Zukunftsfragen konstruktiv und effektiv angegangen werden."



AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz sagte, mit der Europawahl hätten die "etablierten Parteien die Quittung" für ihre Arbeit erhalten. Angesichts der Tatsache, dass seine Partei stärkste Kraft in Brandenburg werde, gehe er jetzt "mit ordentlichem Rückenwind in die Landtagswahl". Vize-Landeschef Daniel von Lützow sagte am Montag im rbb ebenfalls, die Ergebnisse gäben Rückenwind für die Landtagswahl am 1. September. Die AfD sei bereit, dann auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. AfD-Chef Alexander Gauland sagte am Montag: "Was man an dem Ergebnis sieht, ist leider eine Spaltung Deutschlands." Die Menschen in Dresden oder Cottbus seien "freiheitsliebend, dadurch sind wir in diesen Ländern jetzt sehr viel stärker", fügte er hinzu. Mit Blick auf die für die AfD ebenfalls erfolgreichen Kommunalwahlen sagte er: "Wir haben zwar viele Kandidaten hinzugewonnen gegenüber 2014. Wenn man sich die Mitgliederstrukturen anschaut, dann sind wir ein Bruchteil vom dem, was CDU und SPD haben. Wir sind nicht in allen Ämtern angetreten, sonst würde das Ergebnis noch positiver ausfallen. Davon bin ich überzeugt." In Brandenburg ging die AfD am Sonntag als stärkste Kraft aus der Europawahl hervor. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommt die Partei auf 19,9 Prozent der Stimmen und liegt damit vor der CDU, die 18,0 Prozent erhielt. Die SPD musste im Vergleich zu 2014 große Verluste hinnehmen und kam mit 17,2 Prozent auf den dritten Platz. Dahinter folgen die Linke und Grüne mit jeweils 12,3 Prozent der Stimmen, die FDP erzielte 4,4 Prozent.