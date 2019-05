Wähleransturm auf Rumänische Botschaft in Berlin

Betroffene hatten gegenüber der "Welt" (Montag) angegeben, teilweise über vier Stunden auf ihre Stimmabgabe gewartet zu haben. Auf Druck der Wähler hätte die Botschaft die Stimmabgabe verlängert, hieß es. So seien noch um 22 Uhr Menschen aus dem Wahllokal gekommen, berichtet die Zeitung.

In Berlin lebende Rumänen mussten bei ihrer Stimmabgabe zur Europawahl lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Selbst vor der planmäßigen Schließung der Wahllokale um 21 Uhr warteten noch hunderte Menschen vor der Botschaft in der Dorotheenstraße in Berlin Mitte. Nach Angaben des ZDF reichte die Schlange zeitweise bis zum Bahnhof Friedrichstraße.

Grüne legen am stärksten zu, SPD verliert rund 12 Prozent

Lange Schlangen gab es auch in anderen rumänischen Konsulaten in Deutschland. In Offenbach standen den rund 1.000 Wählern beispielsweise nur sechs Wahlurnen zur Verfügung.

Ähnlich war die Situation auch vor dem rumänischen Generalkonsulat in München. Dort standen am Nachmittag ebenfalls Tausende von Wählern an.