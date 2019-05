Die Volt-Partei hatte vor dem Verwaltungsgericht Köln erfolgreich gegen den Wahl-O-Maten geklagt. Die Bundeszentrale hatte daraufhin Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen in Münster eingelegt, parallel aber auf die außergerichtliche Einigung hingearbeitet. Die außergerichtliche Einigung wird nun dem OVG vorgelegt.

"Volt Deutschland" erklärte zu der erfolgten Einigung mit der Bundeszentrale, der Wahl-O-Mat werde zur nächsten Wahl in verfassungskonformer Version angeboten, in der die Chancengleichheit zwischen den Parteien sichergestellt sei. "Der Weg ist frei, dass in Zukunft jede Nutzerin und jeder Nutzer frei auswählen kann, mit wie vielen Parteien sie/er die eigenen Antworten vergleichen will." Die freie und informierte politische Meinungsbildung werde so verbessert.