Brandenburger AfD will bei Landtagswahl stärkste Kraft werden

Die Brandenburger AfD will bei der Landtagswahl im Herbst stärkste Kraft werden und die Regierungsverantwortung übernehmen. Dieses Ziel hat Landeschef René Springer beim Wahlkampfstart in Werder (Havel) am Freitag ausgegeben.

Die AfD hat bisher keinen möglichen Koalitionspartner - alle etablierten Parteien lehnen eine Zusammenarbeit ab. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.