Zwei Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg steht das endgültige Ergebnis fest. Die Nachprüfungen haben keine größeren Veränderungen mit sich gebracht. Wer künftig das Land regiert, bleibt derweil offen.

Der Brandenburger Landeswahlausschuss hat am Montag das endgültige Ergebnis der Landtagswahl vom 22. September bekannt gegeben. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis gibt es nur marginale Abweichungen. Das prozentuale Ergebnis der Parteien ändert sich nach Angaben des Landeswahlleiters ebenso wenig wie die Zahl der Mandate im Landtag.

Dem endgültigen Ergebnis zufolge stimmten 30,89 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger für die SPD. Dahinter liegt die AfD mit 29,23 Prozent, gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 13,48 Prozent. Für die CDU votierten 12,10 Prozent.



Mit 4,13 Prozent verfehlten die Grünen den Einzug in den Landtag, ebenso die Linke mit 2,98 Prozent. Auch BVB/Freie Wähler scheiden mit 2,57 Prozent aus dem Potsdamer Landesparlament aus. Alle drei Parteien konnten keine Direktmandate erringen.



Für die Tierschutzpartei stimmten genau 2,00 Prozent. Das neu formierte Bündnis Plus (Volt, Piraten und ÖDP) kommt auf 0,90 Prozent, die FDP kommt mit 0,83 Prozent auf ihr schwächstes Wahlergebnis bei einer landes- oder bundesweiten Wahl in Deutschland überhaupt.

Die anderen vier mit Landeslisten angetretenen Parteien landeten jeweils unter 0,5 Prozent: Deutsch-Land-Wirtschaft bei 0,44 Prozent, die Werteunion bei 0,26 Prozent, der III. Weg bei 0,12 Prozent und die DKP bei 0,07 Prozent.