Wer an der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September per Briefwahl teilnehmen will, sollte bald seinen Wahlschein beantragen. Dazu rät Landeswahlleiter Josef Nußbaum nach Angaben des Innenministeriums.

Der Antrag auf Briefwahl kann direkt in der Wahlbehörde, aber auch schriftlich oder per Mail gestellt werden. Bei einigen Wahlbehörden können Wähler den Antrag auch online einreichen. Zudem gebe es die Möglichkeit, den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu nutzen.