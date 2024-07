CDU-Politikerin in Cottbus offenbar rassistisch beleidigt und angegriffen

Attacke im Brandenburger Landtagswahlkampf: Eine CDU-Kandidatin wurde in Cottbus offenbar rassistisch beleidigt und angegriffen. Die Ermittlungen der Polizei laufen - und gegen die mutmaßliche Angreiferin wird ermittelt.

Die Polizeidirektion Süd in Cottbus bestätigte den Angriff. Gegen die mutmaßliche 29-jährige Angreiferin wurden demnach Ermittlungen wegen Volksverhetzung in Verbindung mit Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen hat der kriminalpolizeiliche Staatsschutz übernommen.

Eine Politikerin der CDU ist in Cottbus offenbar aus rassistischen Motiven angegriffen und beleidigt worden. Wie der Landesverband der CDU am Freitag mitteilte, wurde Adeline Abimnwi Awemo Donnerstagabend beim Äufhängen von Wahlplakaten von einer Frau tätlich angegriffen und dabei leicht verletzt.

Selbstgebauter Sprengkörper löst Polizeieinsatz in Cottbus aus

Die 1977 in Kamerun geborene Adeline Abimnwi Awemo lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und ist deutsche Staatsbürgerin.

Laut Polizei brachte die CDU-Kandidatin für die Landtagswahlen im Stadtgebiet von Cottbus gemeinsamen mit Familienangehörigen ihre Wahlplakate an. "Gegen 20:30 Uhr wurde sie in der Saarstraße von einer ihr Unbekannten ohne Grund mit den Worten 'Ihr seid keine Menschen' und weiteren in dieser Diktion angegriffen", teilte die Polizei mit.

Daraufhin sei Adeline Abimnwi Awemo angegriffen und am Hals getroffen worden. Sie sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen und habe nach ambulanter Behandlung entlassen werden können. Laut Polizei ist "nach dem jetzigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der Angriff aus rassistischen Motiven erfolgte".

Die Polizei führte nach eigenen Angaben neben den eingeleiteten Ermittlungen auch eine sogenannte Gefährderansprache bei der Tatverdächtigen durch. "In dieser wurde ihr mitgeteilt, welche rechtliche Konsequenzen erneute mögliche Rechtsverstöße nach sich ziehen."

Auch die Beschuldigte habe Anzeige erstattet. Dabei gehe es um eine Körperverletzung. Die Ermittlungen laufen.