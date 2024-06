"Muteinander" – Das Wahlkampfmotto von Bündnis 90/Die Grünen klingt fast wie ein Versprecher. Mit ihm startet die Partei in einen Landtagswahlkampf, bei dem sie neben dem Naturschutz auch sozialpolitische Themen ins Zentrum rücken will. Von Nico Hecht

Es klingt wie ein Versprecher, wirkt wie ein Tippfehler – "U" und "I" liegen auf den Tastaturen immerhin direkt nebeneinander. Aber es sei genau so gemeint. Trotzdem sei es gut, wenn es Menschen zum Grübeln bringe, sagt Raschke: Es solle vermitteln, dass es Mut brauche die großen Aufgaben der Zeit anzupacken. Dass es dazu aber auch mehr Miteinander und Solidarität in diesem Land brauche.

Schon beim Parteitag in Cottbus Anfang März dieses Jahres hatte Antje Töpfer angekündigt, die Partei würde einen Gegenton in den politischen Debatten und im Wahlkampf einbringen. Ruhige Sachlichkeit und praxisorientierte Lösungsangebote wären ihr Stil, nicht krawalliger Populismus. Das würde die Kampagne weiterführen. Man merke schon jetzt, sagt Benjamin Raschke, wie rau der Ton sei und wie sehr reine symbolische Diskussionen geführt würden.

In einem Potsdamer Wahllokal soll es zu Betrug gekommen sein - das wird jedenfalls in einem Tiktok-Video behauptet. Auch von einer Anzeige ist die Rede. Doch die Polizei hat dazu keinen Eintrag - und die Stadt geht nun gegen die "gezielte Desinformation" vor.

Nach fünf Jahren Regierungsbeteiligung von Bündnis 90/Die Grünen will Antje Töpfer, als bisherige Staatssekretärin im grünen Gesundheitsministerium aber auch mit den Erfolgen dieser Zeit werben. Sie nennt dafür zum Beispiel, dass es gelungen sei, alle Krankenhäuser in Brandenburg zu erhalten, trotz Pandemie und Energiepreiskrise, bei der gleich mehrere Kliniken in finanzielle Schieflage geraten waren.

Der jüngste AfD-Wahlerfolg wird auch darauf zurückgeführt, dass sie auf Tiktok junge Menschen für sich gewann. Der Soziologe Özgür Özvatan erklärt, was die AfD im Netz anders macht - und wie sie schon in Parlamentsreden die sozialen Medien mitdenkt.

Trotz viel Gegenwind auf der Bundesebene geben die beiden Spitzenkandidaten das Ziel aus, ein ähnliches Ergebnis wie bei der letzten Landtagswahl 2019 zu erreichen. Damals waren es 10,8 Prozent. Eine realistische Erwartung, so Raschke. Das würden die aktuellen Kommunalwahlen mit – nach seinen Worten "stabilen Ergebnissen" – im Vergleich zu den letzten im Jahr 2019 nahelegen. Das amtliche Endergebnis im Juni zeigte für Bündnis 90/Die Grünen ein Stimmenanteil von 6,7 Prozent, ein Minus also von 4,4 Prozentpunkten.

Helfen, das Ziel zu erreichen, soll auch ein ausgeweiteter Online-Wahlkampf. Budget und Personal dafür habe man erheblich aufgestockt, erklärte Brandenburgs Co-Parteivorsitzende Alexandra Pichl. Man werde Auftritte auf verschiedenen Plattformen posten, erklärte Sie, etwa bei Facebook und Tiktok. Auch auf Instagram habe man bereits eine ordentliche Reichweite, so Pichl. Mut mache den Grünen außerdem, so Spitzenkandidat Benjamin Raschke, dass man diesen Wahlkampf mit so vielen Mitgliedern wie noch nie stemmen werde. Mittlerweile seien es in Brandenburg fast 3.000.