Thomas Erkner Freitag, 06.09.2024 | 15:43 Uhr

" In Dresden waren zudem Stimmzettel manipuliert. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte auf Briefwahlzetteln das bereits gesetzte Kreuz überklebt und stattdessen die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen angekreuzt."



Da würde mich vor allen Dingen interessieren, an welcher Stelle die Manipulation erfolgte. Wurden die Zettel auf dem Postweg abgegriffen, am Empfangsbriefkasten oder sogar bei oder auf dem Weg zur Auszählung. Waren es Fremde oder sogar Mitarbeiter aus den eigenen Reihen rund um die Wahl (Wahlhelfer)?

Das sowas so einfach möglich ist, wird ja wohl eine Menge an Fragen zur Integrität von Personen in bestimmten öffentlichen Prozessen auf.