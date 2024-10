Der neu gewählte Landtag in Brandenburg soll drei Vizepräsidenten haben. Das teilte die Landtagsfraktion des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Montag mit. Demnach hätten die übrigen Fraktionen von SPD, AfD und CDU dem Vorschlag am Morgen zugestimmt. Bezieht man den Posten des Landtagspräsidenten mit ein, würden dann alle vier Fraktionen auch in der Spitze des Landtages vertreten sein.