Bei der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September können rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte in 44 Wahlkreisen über das nächste Parlament im Bundesland entscheiden. Darunter seien auch rund 100.000 Erstwählende , sagte Landeswahlleiter Josef Nußbaum am Freitag in Potsdam.

Der Endspurt im Wahlkampf in Brandenburg so offen wie selten zuvor

Insgesamt treten den Angaben zufolge 494 Kandidierende an, darunter 162 Frauen. Unter den 348 Direktkanditaten und -kandidatinnen seien 96 Frauen. Bei der Landtagswahl 2019 traten 416 Personen an, darunter 137 Frauen.

Nußbaum sagte, zum Stichtag am 3. September seien rund 356.000 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Zur Landtagswahl vor fünf Jahren seien es zum gleichen Zeitpunkt rund 205.000 Anträge gewesen.

Mit Landeslisten treten den Angaben zufolge 14 Parteien an. Mit Direktkandidaten und -kandidatinnen in allen 44 Wahlkreisen treten demnach fünf Parteien an: SPD, CDU, Grüne, Freie Wähler und FDP. AfD und Linke treten demnach in 43 Wahlkreisen mit eigenen Direktkandidierenden an. Weitere Parteien haben zwischen einem und zwölf Direktkandidierende aufgestellt. Zwei Parteien, darunter das BSW, treten nur mit Landeslisten an.