Wahlschein verloren? Briefwahlunterlagen noch nicht abgeschickt? Vor Kurzem umgezogen? Was Wählerinnen und Wähler auf den letzten Metern vor der Landtagswahl in Brandenburg beachten müssen, fassen wir hier zusammen.

Alle Wahlberechtigten, die in das Wahlberechtigtenverzeichnis für die Landtagswahl in Brandenburg am 22. September eingetragen sind, müssen bis zum 1. September eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall gewesen sein, sollten Sie sich schleunigst an Ihr Wahlamt wenden und die offenen Fragen klären.

Der Antrag auf Briefwahl muss so rechtzeitig gestellt wird, dass der von Ihnen zurückgesendete Wahlbrief auf jeden Fall am Wahltag bis 18 Uhr bei der Adresse eingeht, die auf dem Wahlbrief aufgedruckt ist. Der Antrag sollte also spätestens am Mittwoch vor der Wahl gestellt sein, insofern Sie ihn per Post verschicken wollen.

Der Endspurt im Wahlkampf in Brandenburg so offen wie selten zuvor

Zweieinhalb Wochen vor den Wahlen in Brandenburg ist die AfD in den Umfragen weiter die stärkste Partei. Die SPD legt zwar ein paar Prozentpunkte zu, kann den Abstand aber nicht verringern. Zwei Parteien bewegen sich eng an der Fünf-Prozent-Hürde.

Was mache ich, wenn ich die Briefwahlunterlagen nicht mehr rechtzeitig zur Post bringen konnte oder unsicher bin, bis wann das geht? Kann ich sie auch einfach vorbeibringen?

Der Wahlbrief kann auch persönlich bis spätestens 18 Uhr am Wahl-Sonntag in den Briefkasten der zuständigen Wahlbehörde eingeworfen werden. Die Adresse befindet sich auf dem roten Wahlbriefumschlag.

Grundsätzlich gilt in jedem Fall: Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Ich bin kürzlich umgezogen. Was muss ich nun beachten?

Für die Landtagswahl gilt: In das Wahlberechtigtenverzeichnis eines Wahlbezirks werden all jene eingetragen, die am 42. Tag vor der Wahl, also am 11. August, in dem Wahlbezirk ihren Erstwohnsitz angemeldet haben.

Die Frist für einen Eintrag ins Wahlregister am neuen Wohnort bei Umzug nach dem 11. August ist mittlerweile abgelaufen. Zieht eine wahlberechtigte Person innerhalb von Brandenburg um, musste sie bis zum 2. September (also vor dem 20. Tag vor der Wahl) ihren Erstwohnsitz in der neuen Gemeinde anmelden, um dort wählen zu können. Zuvor musste dort allerdings die Eintragung in das Wahlberechtigtenverzeichnis beantragt werden.

Ist man in den vergangenen Tagen oder Wochen innerhalb einer Brandenburger Gemeinde umgezogen, dann gilt auch weiterhin der Eintrag im Wahlberechtigtenverzeichnis, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist. Betroffene können also nur im ursprünglichen Wahllokal wählen.

Ist man in den vergangenen Tagen oder Wochen aus Brandenburg in ein anderes Bundesland gezogen und hat dort am neuen Wohnort seinen Erstwohnsitz angemeldet, muss man sich aus dem Brandenburger Wahlberechtigtenverzeichnis streichen lassen und kann nicht an der Landtagswahl teilnehmen.