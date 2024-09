Landtagswahl in Brandenburg - Hochrechnungen, Ergebnisse, Berichterstattung: So läuft der Wahlabend ab

So 22.09.24 | 19:13 Uhr

Bild: dpa/Oliver Zimmermann

Wer bei den Kommunalwahlen in Brandenburg auf Ergebnisse gewartet hat, musste sich gedulden. Bei der Landtagswahl dürfte es wieder schneller gehen. Wann gibt es die Prognose, wann erste Wahlergebnisse? Ein Überblick.

Rund 2,1 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger sind am Sonntag, 22. September 2024, wahlberechtigt für die Landtagswahl in Brandenburg. Es gibt 44 Wahlkreise, in denen über das nächste Landesparlament entschieden wird. Die Auszählung der Stimmen wird weitaus weniger komplex sein als bei der Kommunal- und Europawahl, bei der es zuletzt deutlich länger gedauert hatte. Das Prozedere wird dem eines üblichen Wahlabends entsprechen, insofern die Wahl ohne Komplikationen verläuft.



infratest dimap Brandenburg-Wahl - Vorläufiges Endergebnis: SPD vor AfD, BSW vor CDU - Grüne, Linke und Freie Wähler raus Die SPD wird mit fast 31 Prozent erneut stärkste Kraft in Brandenburg - vor der AfD. Nach dem vorläufigen Endergebnis liegt die CDU hinter dem neu gegründeten BSW, das aus dem Stand drittstärkste Partei in Brandenburg wird.

Wann kommen die ersten Zahlen?

Die erste Information zum Ergebnis der Landtagswahl ist wie gewohnt die Prognose vom Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag von rbb und ARD um Punkt 18 Uhr. Dafür wird eine Vielzahl an Wählerinnen und Wählern am Wahltag nach ihrer Stimmabgabe befragt. Vor 180 Brandenburger Wahllokalen sitzen Interviewerinnen und Interviewer des Meinungsforschungsinstituts bereit, die an Interessierte Frageformulare aushändigen. Die werden dann anonym ausgefüllt und in eine Box gepackt. Die Meinungsforscher gehen davon aus, dass rund 20.000 Fragebögen ausgefüllt und ausgewertet werden. Die Prognose gibt meist schon einen sehr deutlichen Hinweis auf die Gewinner und Verlierer des Wahltags, ist aber noch kein Ergebnis. Nachwahlbefragungen oder Nachwahlerhebungen werden von infratest dimap seit 1996 für die ARD und ihre Rundfunkanstalten durchgeführt. Anschließend gibt es dann im Laufe des Abends Hochrechnungen, die das Wahlergebnis von Stunde zu Stunde konkreter aufzeigen können. Die Hochrechnungen im Laufe des Abends bis zu einem Endergebnis werden auf Basis von ausgezählten Stimmen erstellt. Sollte es einen sehr knappen Wahlausgang geben, wird erst am späten Sonntagabend oder in der Nacht auf Montag das vorläufige Ergebnis feststehen.



dpa/Sebastian Gollnow Liveticker Brandenburg-Wahl - +++ AfD erreicht Sperrminorität +++ Alle Wahllokale ausgezählt, SPD vor AfD +++ Die SPD nach Auszählungsende bei der Wahl in Brandenburg knapp vor der AfD. Grüne, Linke und Freie Wähler haben es nicht erneut in den Brandenburger Landtag geschafft, der 88 Plätze umfassen wird. Aktuelle Informationen und Hintergründe lesen Sie in unserem Liveticker.

Mehr Kandidaten, weniger Kandidatinnen - und mehr Briefwahlanträge

Die Wahl entscheidet darüber, wer als Abgeordnete über den Wahlkreis (Erststimme) oder über die Landesliste (Zweitstimme) in den neuen Landtag einzieht. Nach Angaben des Landeswahlleiters Josef Nußbaum treten 494 Kandidierende an, darunter 162 Frauen. Unter den 348 Direktkanditaten und -kandidatinnen sind 96 Frauen. Bei der Landtagswahl 2019 traten 416 Personen an, darunter 137 Frauen. Mit Landeslisten treten den Angaben zufolge 14 Parteien an. Mit Direktkandidaten und -kandidatinnen in allen 44 Wahlkreisen treten demnach fünf Parteien an: SPD, CDU, Grüne, Freie Wähler und FDP. AfD und Linke treten demnach in 43 Wahlkreisen mit eigenen Direktkandidierenden an. Weitere Parteien haben zwischen einem und zwölf Direktkandidierende aufgestellt. Zwei Parteien, darunter das BSW, treten nur mit Landeslisten an. Bei der Briefwahl deutet sich derweil eine höhere Beteiligung als zur letzten Landtagswahl 2019 an: Zum Stichtag am 3. September gingen rund 356.000 Anträge auf Briefwahl ein. Zur Landtagswahl vor fünf Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt rund 205.000 Anträge.



Wie berichtet der rbb am Wahlabend?

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet intensiv auf allen Ausspielwegen, also im TV, im Radio und im Internet, auch auf seinen Social-Media-Kanälen. Auf rbb24.de sind am Wahlabend um 18 Uhr die Prognose, die Hochrechnung und im Laufe des Abends alle Ergebnisse zu finden. Nach der Wahl folgen auch hier umfangreiche Analysen zu den Ergebnissen sowie möglichen Koalitionen. Am Wahltag berichten rbb und ARD in der gemeinsamen Wahlsendung ab 17.45 Uhr bis 19.30 Uhr über den Wahlausgang und präsentieren Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen. Nach der aktuellen Sendung von rbb24 Brandenburg aktuell und der Tagesschau folgt von 20:20 bis 21:30 Uhr die Sondersendung "rbb24 - Ihre Wahl: Brandenburg hat gewählt". Dirk Platt spricht im Wahlstudio mit Politikerinnen und Politikern und weiteren Gästen über den Wahlausgang. Am Wahlabend werden dann in der Spätausgabe von 21:30 bis 22:15 Uhr und noch einmal ab 23:30 Uhr die Ergebnisse des Tages zusammengefasst.



Am Tag nach der Wahl folgen Analysen der Wahl in allen rbb-Angeboten und in einem rbb24 Spezial im rbb Fernsehen (20.15 Uhr live).



rbb24 Inforadio, Antenne Brandenburg und Radioeins berichten am Wahlabend ebenfalls umfangreich.