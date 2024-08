In Brandenburg beginnt am Montag der Versand der Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 22. September. Bis zum 1. September sollten alle Wahlberechtigten die Post erhalten haben. Wer am 22. September persönlich wählen möchte, findet auf der Benachrichtungskarte das ausgewiesene Wahllokal. Bei einer starken Wahlbeteiligung könnte es zu Wartezeiten kommen, warnt die Wahlbehörde.