toberg Donnerstag, 05.12.2024 | 19:30 Uhr

"Robert Crumbach, soll neuer Finanz- und Europaminister in Brandenburg werden. Zudem soll er stellvertretender Ministerpräsident werden."

Das war vorherzusehen, weil der Landes-Chef der Koalitionspartei traditionsgemäß immer Vize-Ministerpräsident wird. Find ich schon mal OK. Robert Crumbach machte bei mir bisher einen sehr überlegten und kompromissfähigen Eindruck. So wie es bisher rüberkam in den Medien, passen Ministerpräsident und sein Vize von der Denke und Arbeitsweise auch gut zusammen.

Wie das Zusammenarbeiten für unser Land dann insgesamt mit dieser neuen Partei und ihren doch schon Politik bewährten Ministern wird, müssen wir dann auch mal schauen. Minister sind mehr Manager und Leiter. Die eigentliche Arbeit machen die Staatssekretärinnen / Staatssekretäre. Die sollten schon Wissen vom Fach haben.