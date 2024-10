Es ist zunächst nicht zu erwarten, dass die SPD mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und das BSW mit Robert Crumbach an der Landesspitze bereits um politische Inhalte ringen. Es könnte zunächst um den Zeitplan gehen, wenn beide Parteien in weitere Sondierungsgespräche gehen wollen. Erst wenn Sondierungen erfolgreich verlaufen, beginnen die eigentlichen Verhandlungen über eine Regierungskoalition. Im Wahlkampf hatten sich SPD und das BSW als politische Konkurrenten gezeigt.

Die SPD, die bei der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September stärkste Kraft vor der AfD wurde , hat nur mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Mehrheit im Parlament.

Rund eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg kommen SPD und BSW erstmals zu einem Sondierungsgespräch zusammen. Wo und wann genau sich die Sondierungsgruppen am Mittwoch treffen, sollte bislang geheim bleiben.

Die BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht nimmt nicht an den Gesprächen teil, das BSW stimmt sich aber stets eng mit der Parteigründerin ab. "Wir sind bislang ganz hervorragend damit gefahren, alles eng mit dem Bundesvorstand abzustimmen", sagte Crumbach. Woidke und Wagenknecht trafen sich in der vergangenen Woche - von den Inhalten drang nichts nach außen.

Sollte es zu Koalitionsgesprächen kommen, könnte der Umgang mit der Ukraine ein Streitpunkt werden. Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung ist für Crumbach, dass von der Landesregierung ein deutliches Signal gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ausgeht. Auch die Bildungspolitik könnte Konfliktstoff sein. Das BSW nennt das Brandenburger Bildungssystem eines der schlechtesten in Deutschland und will zudem Smartphones und Tablets in Grundschulen verbieten.

In der Innenpolitik will das BSW den neuen Verfassungstreue-Check für Beamte abschaffen - das könnte strittig werden. Das BSW will eine "unkontrollierte Migration" stoppen. Das soll etwa geschehen, indem EU-Regeln umgesetzt werden - dies hält die SPD auch für sinnvoll. Woidke sagte im Juli: "Im Land Brandenburg wird nicht über die Migrationsfrage oder die Zukunft der Ukraine entschieden." In der Wirtschaftspolitik könnte es Übereinstimmungen etwa bei einem höherem Mindestlohn geben.

Am Wochenende forderte der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller ein Entgegenkommen des BSW. "Ich sehe schon viele Punkte, bei denen man versuchen kann, Kompromisse zu finden", sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur. "Dennoch müssen sich mit Blick auf das Wahlergebnis auch die vielen Wählerinnen und Wähler der SPD wiederfinden. Daher erwarte ich auch vom BSW Kompromissbereitschaft."