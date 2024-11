Die SPD-Spitze in Brandenburg hat den Entwurf des Koalitionsvertrags mit dem BSW einstimmig beschlossen. Das teilte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk am Freitag mit.

Der Koalitionsvertrag soll beim Landesparteitag am Freitag kommender Woche vom Rest der Partei abgesegnet werden. Am selben Tag will auch das BSW entscheiden. Bis dahin soll auch die Kabinettsbesetzung geklärt sein. In der Woche darauf könnte Woidke als Landeschef im Landtag gewählt und vereidigt werden.