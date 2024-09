Zehn Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg kann die SPD ihren Rückstand auf die AfD verkürzen. Grüne, Linkspartei und BVB/Freie Wähler müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Bei einer Direktwahl würde Woidke wieder Ministerpräsident werden.

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg kann die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Sonntagsfrage zulegen.

Die an der Landesregierung beteiligte CDU liegt zurzeit bei 16 Prozent (-2 Prozentpunkte). Das neu gegründete BSW kommt in der Sonntagsfrage auf 13 Prozent (-2 Prozentpunkte).

Auf alle anderen Parteien entfallen im letzten BrandenburgTrend vor der Landtagswahl derzeit fünf Prozent - darunter auch die FDP, die zuletzt vor 15 Jahren den Einzug in den Landtag geschafft hat. Einzeln ausgewiesen werden in der Sonntagsfrage alle Parteien, die mindestens drei Prozent erreichen.

In einem Landtag allein aus SPD, AfD, CDU und BSW bestände entsprechend der aktuellen Sonntagsfrage die Möglichkeit zur Bildung einer Zwei-Parteien-Koalition aus SPD und CDU. Sollte eine weitere Partei in den Landtag einziehen, sind ohne Einbeziehung der AfD nur Drei-Parteien-Bündnisse möglich. SPD, CDU und BSW haben eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.

Bei der Frage, welche Koalitionen nach der Wahl möglich sind, kommt es in Brandenburg auch auf die sogenannte Grundmandatsklausel an. Demnach können Parteien, die mindestens ein Direktmandat erzielen, in Fraktionsstärke in den Landtag einziehen - auch wenn sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.