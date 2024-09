Wahllokale geöffnet - Landtagswahl in Brandenburg hat begonnen

So 22.09.24 | 09:14 Uhr

dpa Audio: rbb24 Inforadio | 22.09.2024 | Miriam Berger | Bild: dpa

Der Wahlsonntag ist da: Die Landtagswahl 2024 in Brandenburg hat begonnen. Der Ausgang ist so offen wie selten: Zuletzt hatte sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und AfD abgezeichnet. Andere müssen um den Einzug in den Landtag bangen.

Rund 2,1 Millionen Brandenburger zur Landtagswahl aufgerufen

Wahllokale von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

hohe Beteiligung von Briefwählern erwartet

Umfragen legen enges Rennen um Wahlsieg zwischen AfD und SPD nahe

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger wählen am Sonntag einen neuen Landtag. Zur Landtagswahl 2024 sind insgesamt 2,1 Millionen Menschen aufgerufen. Sie bestimmen damit, welche Parteien und Politiker ihre Interessen auf Landesebene vertreten. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet und schließen um 18 Uhr. Um Punkt 18 Uhr wird die Prognose erwartet, danach die Hochrechnungen und am späten Abend vorläufige Ergebnisse. Rund 100.000 Erstwähler geben zum ersten Mal ihre Stimmen ab. Zuletzt hatte sich laut Landeswahlleiter eine höhere Beteiligung von Briefwählern abgezeichnet.

dpa/Monika Skolimowska Liveticker zur Landtagswahl - +++ Wahllokale geöffnet - 2,1 Millionen Brandenburger zur Wahl aufgerufen +++ Rund 2,1 Millionen Menschen sind am Sonntag zur Landtagswahl in Brandenburg aufgerufen. Aktuelle Informationen, Eindrücke und Hintergründe lesen Sie am Wahltag in unserem Liveblog.

Zwölf Parteien, eine politische Vereinigung und eine Listenvereinigung

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird einer der 348 Direktkandidaten im Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme werden die Landeslisten bestimmt - das sind zwölf Parteien, eine politische Vereinigung und eine Listenvereinigung. Manche Parteien haben nur Direktkandidaten, andere nur Landeslisten. Der Brandenburger Landtag umfasst mindestens 88 Sitze. Diese Zahl ergibt sich aus den 44 Wahlkreisen, in denen die Direktmandate entschieden werden (Erststimme); und wenigstens ebenso vielen Sitzen, die über die Landeslisten der Parteien besetzt werden. Am Ende soll die Sitzverteilung im Parlament möglichst akkurat das Ergebnis der Zweitstimmen spiegeln.

Das sind die Spitzenkandidaten für die Brandenburger Landtagswahl

AfD und SPD könnten sich enges Duell liefern

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren schafften es die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Dietmar Woidke auf den letzten Metern, die AfD zu übertrumpfen. Bislang stellte die SPD seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 durchgängig den Ministerpräsidenten. Würde die AfD nun stärkste Kraft, wäre dies das erste Mal in Brandenburg - und das zweite Mal bei einer Landtagswahl überhaupt, nach der Wahl in Thüringen am 1. September. In den letzten Umfragen deutete sich ein enges Rennen zwischen beiden Parteien an. Die AfD (27 Prozent) lag im letzten BrandenburgTrend vor der Wahl vor gut einer Woche knapp vor der SPD (26). Die CDU kam demnach auf 16 Prozent, das erst in diesem Jahr gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam auf 13 Prozent.

dpa/Bahlo Analyse | BrandenburgTrend - Aufholjagd mit offenem Ende Kurz vor der Landtagswahl legt die Brandenburger SPD in Umfragen weiter zu. Zu verdanken ist das Dietmar Woidke. Plötzlich scheint eine lange unrealistische Koalition möglich. Doch auf wessen Kosten läuft die Aufholjagd? Von Oliver Noffke

Sieben Bürgermeisterwahlen

Die Umfrage zeigte auch, dass die Grünen mit 4,5 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen müssen. Gleiches gilt für Linke (4 Prozent) und BVB/Freie Wähler (4,5 Prozent). Die Fortsetzung der derzeit regierenden Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen ist also fraglich. Auch wegen der erstmaligen Wahlteilnahme des BSW ist zudem völlig offen, welche möglichen Koalitionen in Frage kommen könnten.

Neben der Landtagswahl werden an sieben Orten neue hauptamtliche Bürgermeister gewählt: in Werneuchen (Barnim), Müncheberg (Märkisch-Oderland), Kremmen (Oberhavel), Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz), Schöneiche und Tauche (Oder-Spree), Boitzenburger Land (Uckermark). Sendung: rbb24 Inforadio, 22.09.2024, 8 Uhr