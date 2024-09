So 22.09.24 | 23:05 Uhr | Von Hasan Gökkaya und Oliver Noffke

Erstmals wird es einen ostdeutschen Landtag ohne Die Linke geben. Spitzenkandidat Sebastian Walter sagte im rbb, die Partei sei in Brandenburg zerschreddert worden. Eine Einschätzung so brutal wie korrekt, wie die Wählerwanderung zeigt. Von H. Gökkaya und O. Noffke

Der Rettungsanker ist ebenfalls von der Kette gerissen. Dass Kerstin Kaiser, ehemals Fraktionsvorsitzende im Landtag, im Wahlkreis 32 das Direktmandat holen wird, schien direkt mit dem Schließen der Wahllokale extrem unwahrscheinlich. Kurz darauf zeigte sich, dass jegliche Hoffnung von vornherein vergebens war. Kaiser wird in Märkisch-Oderland II wohl gerade so auf dem vierten Platz landen. Hinter den Kandidat:innen von AfD, SPD und CDU.

Der Absturz ist beispiellos. Vor 20 Jahren hielt die Vorgängerpartei PDS in Brandenburg noch den Status einer Volkspartei inne. Rund 28 Prozent holte sie bei der Landtagswahl 2004. Nun holt Die Linke nur einen Bruchteil davon.

Die SPD wird mit fast 31 Prozent erneut stärkste Kraft in Brandenburg - vor der AfD. Nach dem vorläufigen Endergebnis liegt die CDU hinter dem neu gegründeten BSW, das aus dem Stand drittstärkste Partei in Brandenburg wird.

41.000 Wählerstimmen hat die Partei wohl an das BSW verloren, berichtet das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap anhand von Nachwahlbefragungen. Bei einer Wahlbeteiligung, die am Ende wohl bei 73 bis 74 Prozent gelegen haben wird, macht allein das mehr als 2,6 fehlende Prozentpunkte aus. 23.000 weitere ehemalige Linken-Wählende haben diesmal lieber SPD gewählt, 14.000 sind zur AfD abgewandert. 17.000 sind lieber direkt zu Hause geblieben.

Die Partei sei von allen Seiten "zerschreddert" worden, sagte der Parteivorsitzende Sebastian Walter am Abend im rbb. Eine Einschätzung so brutal wie korrekt.

Zum anderen hat die Partei ein demographisches Problem. Die Parteimitglieder sind überwiegend in fortgeschrittenem Alter. Walter ist, ob gewollt oder nicht, das junge Gesicht einer alternden Partei in Brandenburg.

Da ist zum einen der Abwärtstrend, der die Linke seit Jahren quält – nicht nur auf Bundesebene, sondern besonders in Brandenburg. Zur Erinnerung: Die Partei, die jahrelang mitregierte und Ministerien führte, ist seit 2009 von Wahl zu Wahl zu einem politischen Zwerg geschrumpft. Gewichtige Akzente in der Opposition konnte sie zuletzt kaum noch setzen. Nun ist sie nicht einmal mehr groß genug für den Landtag.

Wirklich überrascht kann dieses Ergebnis Walter wohl nicht haben. Vermutlich wird der Schock bei ihm nicht einmal so tief sitzen, wie er sollte. Dafür hatte der Co-Landeschef zu lange Zeit, um sich auf so eine Schlappe vorzubereiten. Geschreddert wurde mit Ansage.

Nach 15 Jahren im Abwärtstrend konnte Walter Die Linke nicht zurück auf Kurs bringen. Im Gegenteil: Er hat in diesem Wahlkampf gewichtige Fehler begangen. Die Linke habe zu spät verstanden, auf welche Themen es ankomme, das sagte er Anfang des Monats dem rbb. Zu lange habe er sich auf unnötige Diskussionen und Kulturkämpfe eingelassen. Etwa mit der AfD übers Gendern gestritten.

Walters größter Fehler war jedoch, das Thema zu ignorieren, dass dem BSW im Wahlkampf Herzen zufliegen ließ. "Wir haben zu lange versucht, das Thema Frieden zu umschiffen, ohne dabei klar sein zu können", sagte Walter vergangene Woche rbb|24. "Jetzt stellen wir fest, dass Frieden im Osten Deutschlands das wahlentscheidende Thema ist."

Zu lange hatte Walter versucht, den Fokus wegzulenken von der großen Außenpolitik. Schließlich hat Brandenburg kaum Kompetenzen in der Außenpolitik, sondern der Bund. Walter wollte lieber über Löhne, Renten oder Tesla reden. Dafür fehlten ihm jedoch die Zuhörer. Denn auch das ist eine Erkenntnis dieses Wahlsonntags: Der Krieg in der Ukraine bewegte die Menschen im Norden, Osten, Süden und Westen des Landes. Gegen eine charismatische Über-Figur wie Sahra Wagenknecht hatte der 34-Jährige am Ende keine Chance.