Interaktive Karte: So haben die Gemeinden und kreisfreien Städte abgestimmt

Wahlergebnisse in Brandenburg

Brandenburg hat gewählt - und mit rund 72 Prozent der Wahlberechtigten hat sich eine Rekordzahl an der Landtagswahl beteiligt. Aber wie wurde in den 413 einzelnen Gemeinden und kreisfreien Städten abgestimmt? Wir zeigen es in der interaktiven Karte.