Reaktionen auf Brandenburg-Wahl - Woidke will mit CDU reden - AfD sieht sich als "Partei der Zukunft"

So 22.09.24 | 19:53 Uhr

Bild: dpa/Kay Nietfeld

Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke bezeichnet das Abschneiden der SPD nach den ersten Hochrechnungen als Erfolg. Jubel gibt es auch auf den Wahlpartys von AfD und BSW. CDU-Chef Redmann spricht dagegen von einem "bitteren Abend".

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke hat das Abschneiden seiner SPD bei der Landtagswahl als großen Erfolg bezeichnet. "Wir haben eine Aufholjagd hingelegt, wie es sie in der Geschichte unseres Landes noch niemals gegeben hat", sagte Woidke bei der SPD-Wahlparty in Potsdam.

Es sei aber noch unklar, ob die SPD am Ende tatsächlich vor der AfD liege. "Ich bin froh, dass es so sein könnte", sagte Woidke. "Es war ein hartes Stück Arbeit", sagte er. "Unser Ziel war von Anfang an, zu verhindern, dass unser Land einen großen braunen Stempel kriegt." In ersten Hochrechnungen lag die SPD am Sonntagabend knapp vor der AfD. Woidke sagte im rbb Fernsehen, er wolle voraussichtlich zuerst mit der CDU über die Bildung einer Regierungskoalition sprechen, sollte sich das Ergebnis der Hochrechnung bestätigen. "Auf jeden Fall werden wir mit der CDU reden, das ist jetzt schon klar", sagte Woidke. Mit Blick auf die Grünen, deren Einzug in den Landtag in Potsdam am Abend zunächst nicht klar war, sagte er, man müsse schauen, ob es weitere Partner brauche und wer dann sonst noch da sei.

In jedem Fall gibt es aus Sicht von Woidke am Wahlabend nicht nur Grund zur Freude. Er sagte unter Verweis auf den Zuwachs für die AfD im Land: "Lehren müssen wir auch aus dieser Wahl ziehen, weil es in der Tat so ist, wenn eine Partei mit fast 30 Prozent reüssiert hier in Brandenburg, die in Teilen offen rechtsextremistisch ist, dann muss das einem Grund zum Nachdenken geben."

AfD-Chef Berndt: "Wir sind fast gleich stark"

Der AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Brandenburg, Hans-Christoph Berndt, äußerte sich erfreut über das Abschneiden seiner Partei. "Vergesst nicht diesen Zuspruch, den wir in diesem Wahlkampf hatten, diesen Zustrom der Jugend", rief er Anhängern auf der AfD-Wahlparty zu. Dies beweise, dass die AfD "die Partei der Zukunft" sei - dagegen seien SPD und CDU Parteien der Vergangenheit. Obwohl die anderen Parteien sich gegen die AfD gestellt hätten, sei seine Partei erfolgreich gewesen, sagte Berndt. "Wir sind fast gleich stark", fügte er mit Blick auf den geringen Abstand zwischen SPD und AfD in den ersten Prognosen und Hochrechnungen hinzu.

CDU-Spitzenkandidat Redmann: "Bitterer Abend"

CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann sagte, er sei enttäuscht von den niedrigen Werten für seine Partei. "Es ist bitterer Abend für uns als CDU, weil wir nach den ersten Prognosen weit hinter unseren Erwartungen lieben", erklärte Redmann er am Wahlabend. Er habe gemerkt, wie sich in diesem Wahlkampf die Stimmung verändert habe. Den Brandenburgerinnen und Brandenburgern sei "der Schreck in die Glieder gefahren, der Schreck vor unregierbaren Zuständen, auch der Schreck vor einer AfD als stärkste Partei". Das habe "zu einer Polarisierung" geführt, von der nur SPD und AfD profitiert hätten, so Redmann. Nach den ersten Hochrechnungen liegt die CDU bei rund 12 Prozent. Bei der letzten Landtagswahl holten sie 15,6 Prozent. Der sächsische CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer hatte im Wahlkampf SPD-Amtsinhaber in Brandenburg Dietmar Woidke unterstützt. "Das war überhaupt nicht hilfreich", sagte Redmann. "Das werden wir sicher auch noch einmal persönlich mit Michael Kretschmer besprechen."

BSW-Co-Chefin Mohamed Ali führt Wahlerfolge auf Wagenknecht zurück

Den Erfolg für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der Landtagswahl in Brandenburg führte BSW-Co-Chefin Amira Mohamed Ali auch auf die Bekanntheit der Parteivorsitzenden und Namensgeberin Sahra Wagenknecht zurück. Die Ergebnisse in Brandenburg sowie in Sachsen und Thüringen vor drei Wochen habe das BSW "auch Sahras Popularität zu verdanken", sagte Mohamed Ali am Sonntagabend im ZDF. Die Partei identifiziere sich "sehr stark" mit Wagenknecht, werde nach der Bundestagswahl in einem Jahr aber einen "neutraleren Parteinamen" anstreben. Ersten Hochrechnungen zufolge kommt das erst Anfang des Jahres gegründete BSW in Brandenburg aus dem Stand auf zwölf Prozent und damit auf Platz drei hinter SPD und AfD. Die Partei habe unter anderem mit den Bereichen Frieden, Bildung, Migration und innere Sicherheit Themen gefunden, "die viele in Brandenburg ansprechen", sagte Mohamed Ali.

Grüne hoffen auf Direktmandat in Potsdam

Grünen-Spitzenkandidatin Antje Töpfer zeigte sich zuversichtlich, dass ihre Partei in den Landtag einzieht. "Es wird sicher ein langer Abend, wir werden lange hier verharren und bangen, aber wir werden es schaffen", sagte sie. "Wir werden in den Landtag einziehen. Und wir werden das Direktmandat holen." Co-Spitzenkandidat Benjamin Raschke sagte in der ARD, die Grünen hätten starken Gegenwind erlebt. "Momentan sieht es so aus, als hätten wir uns trotz des Gegenwinds behauptet." Zudem habe es eine Zuspitzung und ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD gegeben, dabei seien andere Parteien etwas hinten rüber gefallen. "Das Entscheidende ist, dass die AfD begrenzt wird in ihrer Wirkungsmacht", sagte Raschke. Umso wichtiger sei der Einzug der Grünen in den Landtag, um eine Blockademacht der AfD zu verhindern und um eine Kraft für Klima- und Naturschutz zu sein. Die Grünen liegen in den ersten Hochrechnungen bei 5 Prozent. Ihre Hoffnung liegt auch auf der Kandidatin Marie Schäffer. Die Landtagsabgeordnete könnte in Potsdam das Direktmandat gewinnen. Damit könnten die Grünen aufgrund der sogenannten Grundmandatsklausel auch dann in Fraktionsstärke in den Landtag einziehen, wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde verfehlen sollten.

