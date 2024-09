Ilo Panketal Sonntag, 22.09.2024 | 20:11 Uhr

Na herzlichen Glückwunsch an die SPD, sie ist die Partei der alten Säcke und Seilschaften. Die SPD Wähler sind wie die 3 Affen, nix sehen, nix hören, nix sagen. Alles so lassen, wie es ist, bloss keine Veränderungen. Man kann sich in etwa vorstellen, wie es jetzt weitergeht in Brandenburg. :(((