Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 23.07.2024 | 13:11 Uhr

Es kann durchaus mal sein, dass mal der eine, mal die andere MITUNTER einen solch einschlägigen Begriff benutzt hat. Im Sinne einer Kampagne war das indes nie. Da, in diesem Punkt einer einschlägigen durchgängigen Benennung, sind die AfD und die Nationalsozialisten gleichauf. Und das kann, das darf, das muss auch genau so gesagt werden.



Es wird viel gesagt in einer Bevölkerung von 82 Millionen. Ob etwas eher nebenbei fällt, nach dem fünften Bier am Stammtisch oder ob es trotz Hinweise darauf Teil fortwährender Reden ist, ist indes ein Unterschied.



Wenn der AfD das unangenehm ist, kann und sollte sie sich von derlei Einteilungen verabschieden, in etwa so, wie Edmund Stoiber sich vom Terminus einer "durchrassten Gesellschaft" den er EINMAL benutzt hat, verabschiedet hat, indem er ihn nicht mehr benutzte.