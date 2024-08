Das planen die Brandenburger Parteien in der Bildungspolitik

So 25.08.24 | 08:15 Uhr

Mehr oder weniger Digitalisierung an Schulen: Das ist eine der Fragen, bei denen sich die Brandenburger Parteien vor der Landtagswahl uneins sind. Auch sonst gehen die bildungspolitischen Forderungen teils weit auseinander.

Im Bereich der beruflichen Bildung will die SPD die Berufsschullehrerausbildung wieder einführen und die Unterstützung für Jugendliche ohne Anschlussperspektive ausbauen. Ziel sei es, Bildung unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Wohnort oder Einkommen zu garantieren.

In den Schulen soll die Ausbildung von Lehrkräften verstärkt und die Qualität des Unterrichts durch gezielte Maßnahmen wie die Einführung verbindlicherer Lehrpläne und die Stärkung der Schulsozialarbeit erhöht werden. Die SPD setzt sich zudem für die Digitalisierung der Schulen ein, indem sie die Ausstattung mit digitalen Geräten und die Integration von KI-Anwendungen im Unterricht fördert .

Die SPD betont in ihrem Programm zur Landtagswahl in Brandenburg die Bedeutung einer umfassenden Bildungspolitik, die von der frühkindlichen Bildung bis zur Hochschulbildung reicht. Die Partei plant, die Qualität der frühkindlichen Bildung durch bessere Personalbemessung und Fachkräftesicherung zu verbessern.

Kernzitat: "Wir werden zum Leistungsprinzip an den Schulen zurückkehren, indem wir den Grundsatz Fördern und Fordern wiederbeleben."

Den Lehrermangel will die Partei dadurch bekämpfen, dass sie die Attraktivität des Lehrerberufs steigert . Schließlich fordert die Partei eine Bildungspflicht als Alternative zur Schulpflicht.

Ein weiterer Punkt ist die Einführung einer Migrationsobergrenze an Schulen und die Förderung der Deutschkenntnisse.

Die AfD ist für die Einführung einer Vorschule und will die Grundschulen stärken. Sie plant, Kindergärten, Vor- und Grundschulen bis zum Ende der Jahrgangsstufe 6 zu digitalfreien Räumen zu machen und die Nutzung von Smartphones generell zu verbieten .

Die AfD fordert eine Rückkehr zu traditionellen Bildungsprinzipien. Die Partei möchte die Grundkenntnisse in den Kernfächern Deutsch und Mathematik stärken und plant, die erste Fremdsprache in den ersten Schuljahren zugunsten dieser Fächer zu streichen.

Fördern und Fordern steht bei Schulpolitik der CDU im Mittelpunkt. Sie plant, die Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu stärken, insbesondere in der Grundschule. Dafür will sie eine verpflichtende Vorschule und eine Lesen-Schreiben-Rechnen-Garantie am Ende der vierten Klasse einführen.

Ab der dritten Klasse sollen verpflichtend Noten gegeben werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung individueller Begabungen und Fähigkeiten von Schülern, ohne ständig an den Strukturen und Konzepten zu rütteln.

Die Partei möchte laut Wahlprogramm die Digitalisierung in Schulen vorantreiben, indem sie flächendeckend IT-Infrastrukturen und digitale Lernmittel bereitstellt. Zudem wird ein Fokus auf die Verbesserung der Lehrkräfteversorgung gelegt, unter anderem durch die Erhöhung der Studienplatzkapazitäten und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Die CDU plant unter anderem ein verpflichtendes Kita-Jahr bei mangelnder Sprachkompetenz des Kindes.

Die berufliche Bildung soll zudem gestärkt und die duale Ausbildung als gleichwertige Alternative zum Studium gefördert werden.