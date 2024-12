Brandenburg - Woidke stellt sich im Landtag erneut als Ministerpräsident zur Wahl

Mi 11.12.24 | 06:09 Uhr

Bild: imago images/dts nachrichtenagentur

Dietmar Woidke regiert seit 2013 Brandenburg - und will das auch die kommenden fünf Jahre tun. Am Mittwoch entscheidet darüber der Landtag in Potsdam. Mit Spannung wird erwartet, ob er im ersten Wahlgang gewählt wird. Die Ministerpräsidenten-Wahl ist ab 9:55 Uhr live im rbb Fernsehen und bei rbb|24 zu sehen.

Knapp drei Monate nach der Landtagswahl in Brandenburg stellt sich der bisherige Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwochvormittag ab 10 Uhr im Landtag erneut zur Wahl als Ministerpräsident.



Bislang ist nur Woidkes Kandidatur bekannt, er will die künftige Koalition aus SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) anführen. Laut Landesverfassung ist aber jedes Mitglied des Landtags vorschlagsberechtigt, es könnten also theoretisch noch weitere Kandidatinnen oder Kandidaten ins Rennen geschickt werden - etwa von der AfD.



Deren Fraktionschef, Hans-Christoph Berndt, wollte diesen Schritt nicht ausschließen. Wenn die Wahl von Woidke im ersten Wahlgang nicht "durchgeht", könne es sein, dass die AfD einen Kandidaten aufstelle, sagte er am Mittwoch. Wer infrage kommen könnte, wollte er nicht sagen.

Im dritten Wahlgang reicht die "einfache Mehrheit"

Die Wahl des Ministerpräsidenten regelt Artikel 83 der Landesverfassung. Danach wird ohne vorherige Aussprache und in geheimer Abstimmung gewählt. Erhält im ersten Wahlgang kein Kandidat im Landtag die Stimmen der "Mehrheit seiner Mitglieder" - also die absolute Mehrheit - gibt es eine zweite Runde. Der aktuelle Brandenburger Landtag hat 88 Sitze, eine absolute Mehrheit wäre also mit 45 Stimmen erreicht. Gelingt das auch im zweiten Wahlgang nicht, reicht im dritten eine einfache Mehrheit.



Die Regierungsfraktionen von SPD und BSW haben zusammen eine absolute Mehrheit - und zwar 46 von 88 Sitzen. Allerdings drohte der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf, aus Protest gegen die Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 in Brandenburg nicht für Woidke zu stimmen. In diesem Fall hätten SPD und BSW aber immer noch 45 Stimmen, was noch knapp einer absoluten Mehrheit entspricht. Denkbar ist auch, dass einzelne Abgeordnete der CDU für Woidke stimmen.



Wird in keinem Wahlgang ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin gewählt, muss letztlich der Landtag womöglich neu gewählt werden. In der Landesverfassung heißt es dazu: "Kommt die Wahl innerhalb von drei Monaten nach der Konstituierung des Landtages nicht zustande, so gilt der Landtag als aufgelöst." Die konstituierende Sitzung des neuen Landtags fand am 17. Oktober statt, die Dreimonatsfrist läuft also Mitte Januar ab.

Woidke und das neue Bündnis mit schwächeren Werten

Unterdessen geben jüngste Umfrage-Ergebnisse Woidke keinen starken Rückenwind für die Wahl im Landtag. Dem am Dienstag veröffentlichten BrandenburgTrend zufolge bleibt der SPD-Landesvorsitzende zwar beliebt, allerdings mit bröckelnden Werten. Mit seiner politischen Arbeit sind 55 Prozent der Befragten zufrieden, unmittelbar vor der Wahl im September zeigten sich 61 Prozent zufrieden.



Das SPD-BSW-Bündnis, dem Woidke als Ministerpräsident vorstehen soll, erfreut sich derweil keiner großen Beliebtheit. Laut BrandenburgTrend finden nur 30 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger das Bündnis gut oder sehr gut, 61 Prozent bewerten die Koalition weniger gut oder schlecht.



Auch in der Sonntagsfrage verlieren beide Parteien: Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD auf nur noch 28 Prozent (Landtagswahl 30,9 Prozent) und das BSW auf 12 Prozent (Landtagswahl 13,5 Prozent). Die beiden Parteien würden keine Regierungsmehrheit mehr haben.