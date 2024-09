Zehn Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg kann die SPD ihren Rückstand auf die AfD verkürzen. Grüne, Linkspartei und BVB/Freie Wähler müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Bei einer Direktwahl würde Woidke wieder Ministerpräsident werden.

Zum einen bleibt die Frage, ob die Grünen, BVB/Freie Wähler, aber auch die Linke wirklich nicht im nächsten Landtag vertreten sein werden, sollten sie am 22. September die Fünf-Prozent-Hürde reißen. Parteien, die mindestens ein Direktmandat gewinnen, dürfen in Brandenburg so viele Abgeordnete ins Parlament entsenden, wie ihnen nach den Zweitstimmen anteilig zustehen. Auch wenn bei den Zweitstimmen weniger als fünf Prozent erreicht werden.

Aktuell liegen alle drei Parteien knapp unter fünf Prozent. Zudem rechnen sie sich gute Chancen aus, in mindestens einem Wahlkreis die meisten Erststimmen zu bekommen. Anhand der Ergebnisse zur Sonntagsfrage lässt sich allerdings nicht absehen, ob dies eintreten wird. Die Umfrage zeigt, wie die Stimmung in Brandenburg insgesamt ist. In einzelnen Regionen sowie in den Hochburgen der Parteien, sind am Wahlabend deutliche Abweichungen zu erwarten. Infratest Dimap weißt explizit daraufhin, dass es sich bei dieser Umfrage nicht um eine Prognose handelt, sondern um ein Stimmungsbild. Unentschlossene oder taktisch Wählende können den Wahlausgang entscheidend beeinflussen.

Egal ob das Zweitstimmenergebnis reicht oder die Grundmandatsklausel greift: Gelingt es einer der drei Parteien in den Landtag zu ziehen, könnte sie zur Königsmacherin geraten. SPD und CDU könnten zu zweit keine Mehrheit bilden und wären auf einen dritten Partner angewiesen. Schaffen es hingegen zwei dieser Parteien in den Landtag oder alle drei, bliebe als einzige Option für ein Dreierbündnis mit SPD- und CDU-Beteiligung wohl nur das BSW.



Eine Koalition unter AfD-Beteiligung wäre rein rechnerisch möglich. Alle anderen Parteien, die aktuell im Landtag vertreten sind, sowie das BSW haben eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen.