Der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg (DGB) sieht in den anstehenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und BSW in Brandenburg einen möglichen Start für ein bessere Arbeitswelt.

SPD und BSW in Brandenburg haben nach mehreren Sondierungsgesprächen grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gegeben. Nun sollen die Parteivorstände über die Bildung einer Regierung beraten, die es so noch nicht gegeben hat.

Sowohl SPD als auch BSW hätten sich vor der Wahl explizit für deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen ausgesprochen und für andere Kernforderungen des DGB aufgegriffen, erklärte die Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Katja Karger am Montag. "Beide Parteien wollen das Tariftreuegesetz für öffentliche Aufträge in Brandenburg einführen, beide sichern Tariftreue in den öffentlichen Unternehmen zu und beide wollen in der staatlichen Wirtschaftsförderung und bei Fördermitteln Kriterien von Guter Arbeit durchsetzen." Außerdem sprechen sich beide für einen deutlich höheren Vergabemindestlohn aus.

Seit knapp drei Wochen führen SPD und BSW in Brandenburg Sondierungsgespräche. Ein Blick in die Wahlprogramme zeigt: Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Wiegen sie stärker als eine Festlegung in der Ukraine-Frage, wie sie Parteichefin Wagenknecht fordert? Von Michael Schon und Hanno Christ

Linke-Vorsitzender Sebastian Walter erklärte: "Auf drei Seiten findet sich kein einziges Wort zu sozialer Gerechtigkeit, zur Bekämpfung von Armut oder zur Sicherung von guten Löhnen." Die drängendsten Probleme der Brandenburgerinnen und Brandenburger kämen in dem Sondierungspapier nicht vor. "In der Bildung Rezepte von vorgestern, Vorrang für Investitionen – was immer das heißen mag."



Der FDP-Landesvorsitzende Zyon Braun kritisierte, noch nie habe sich eine künftige Landesregierung so intensiv zur Außenpolitik und so wenig zur Zukunft Brandenburgs geäußert.

Die Parteien FDP, Bündnis 90/Die Grünen sowie die Linke waren bei der Landtagswahl an der Fünfprozenthürde gescheitert und sind nicht mehr im Landtag vertreten.