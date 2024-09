Dem Landesverband bleibt nun wenig anderes übrig, als die nächsten fünf Jahre aus dem Hintergrund Forderungen zu stellen und zu hoffen, dass die Partei Gehör findet. Außerparlamentarische Opposition, das kann auch ein Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit sein. In Brandenburg erinnern sich die älteren Bündnis-Grünen: Ihre Partei war von 1994 bis 2009 nicht im Brandenburger Landtag vertreten, nur wenige Hundert Mitglieder hielten die Partei am Leben.

Dabei müsste Raschke als bisheriger Fraktionsvorsitzender der Grünen und Co-Spitzenkandidat für den Wahlkampf doch so viel über das Debakel resümieren können. Doch was er auch sagt, es geht vor allem um die anderen.

Apropos Neustart. Benjamin Raschke sitzt im Pressekonferenzraum des Brandenburger Landtags. An diesem Dienstag, zwei Tage nach der Wahl, will er der Presse Rede und Antwort stehen. Er wird viel erklären, hin und wieder wird das Wort "falsch" fallen, echte Selbstkritik wird es aber kaum zu hören geben.

Als wäre diese Aussicht nicht schlimm genug, gaben der Bundesvorstand der Grüne n und wenig später auch der Vorstand der Grünen Jugend ihre Rücktritte bekannt. Thüringen, Sachsen, dann Brandenburg: Die Serie von brutalen Wahlniederlagen war zu groß. "Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade", sagte Parteichef Omid Nouripour. Er betonte: "Es braucht einen Neustart."

Hätten am Sonntag weniger Menschen gewählt, wäre die Partei vermutlich im Parlament. Laut Wählerwanderung haben die Grünen 47.000 Stimmen an die SPD verloren. Das sind etwa drei Prozent – Stimmen, die den Grünen für einen sicheren Einzug in den Landtag gefehlt haben.

Auch der Politikwissenschaftler Philipp Thomeczek sagt, die Grünen seien "in diesem polarisierenden Wahlkampf unter die Räder gekommen." Wählerinnen und Wähler würden genau wie Politiker auch auf Umfragen schauen und Schlüsse ziehen. Und so werden viele gedacht haben, "'ehe ich meine Stimme verschwende, wähle ich Woidke, um die AfD zu verhindern'", sagt der Wissenschaftler von der Universität Potsdam.

Unrecht hat Raschke damit nicht: 75 Prozent der SPD-Anhänger gaben in einer Befragung von Infratest dimap im Auftrag der ARD an, dass sie nicht "überzeugt" seien von der Partei, die Sozialdemokraten aber wählten, um eine starke AfD zu verhindern.

Doch bereits am Anfang machte sich bemerkbar: Die Wahlen kommen nicht zur besten Zeit für die Grünen. Ganz anders als bei der Landtagswahl 2019, als "Fridays For Future" noch auf den Straßen war, Greta Thunberg im Fernsehen rauf und runter lief und ein Wahlergebnis von knapp 11 Prozent nicht nur bei Grünen für Aufbruchsstimmung sorgte.

Unbestritten ist, dass die Partei bereits Gegenwind verspürte, als der Wahlkampf noch gar nicht so richtig gestartet war. Da waren die Aggressionen gegen Partei-Mitglieder und Unterstützer der Grünen, die teils auf offener Straße attackiert wurden. "Wir, als Grüne, werden nur noch angefeindet, egal was wir machen", sagte eine Sprecherin des Kreisverbandes in Oberhavel, nachdem ein Unterstützer der Partei attackiert wurde . Die Partei ließ sich davon aber größtenteils nicht einschränken, klopfte weiter an Haustüren, baute Stände auf, sprach Menschen auf der Straße an.

Allerdings war schon die Ausgangslage für die beiden Spitzenkandidaten der Grünen schlecht: Da ist die Dauerkritik auf Bundesebene an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), da ist die schwindende Zufriedenheit mit der bisherigen Landesregierung in Brandenburg. Laut der Befragung von Infratest dimap waren kurz vor der Wahl nur 16 Prozent mit der Arbeit der Grünen in der Landesregierung zufrieden, 79 Prozent waren "weniger / gar nicht zufrieden" (der Rest gab "Weiß nicht / keine Angabe" an).

Demnach waren Kompetenzzuweisungen an die Partei in allen Bereichen rückläufig. "Nur ein Fünftel und damit weniger als halb so viele wie 2019 setzen in Brandenburg in der Klima- und Umweltpolitik auf die Öko-Partei", heißt es.

Wie tief der Argwohn gegen grünes Engagement sitzt, zeigen auch diese Zahlen der Befragung. Zwei Drittel der Brandenburgerinnen und Brandenburger (68 Prozent) waren der Meinung, die Grünen würden es mit dem Umwelt- und Klimaschutz übertreiben, vor fünf Jahren hatten das nur 57 Prozent kritisiert. 66 Prozent der Befragten meinen, die Grünen wollten den Menschen vorschreiben, wie wir zu leben haben.