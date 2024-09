Die AfD hat vor der Landtagswahl in Brandenburg ihre Anhänger in Werder (Havel) mobilisiert. Dort machten Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt und Alice Weidel deutlich, dass sie weiterhin vor allem auf eines setzen: Ängste. Von Hasan Gökkaya

Auf der einen Seite stehen Hunderte Demonstranten. Hinter der Absperrung und Polizisten halten sie Plakate hoch, rufen laut, protestieren gegen Rechtsextremismus. Auf der anderen Seite stehen Menschen in einer mehr als 100 Meter langen Warteschlange an. Sie hoffen, durch die Sicherheitskontrolle zu kommen, sie wollen in den Saal, sie wollen das Duo live sehen, ihre Reden nicht verpassen, die von AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt und Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD. Bismarckhöhe, Werder, 19 Uhr. "Hier ist der Saal voll, draußen ist eine Schlange. Wir sind mehr!", ruft René Springer ins Mikrofon. Der Landesvorsitzende der AfD Brandenburg erntet großen Applaus. Und weil an diesem Donnerstag fast 500 Plätze belegt sind und weil es in dem prunkvollen Ballsaal in Werder (Havel/Potsdam-Mittelmark) in der Bismarckhöhe wie auf einem Konzert hallt, ist das eigene Wort in solchen Momenten kaum zu verstehen. Es dauert dann keine weiteren zehn Minuten, bis der Saal mit den Kronleuchtern auf AfD-Betriebstemperatur ist. Von "Kriminellen" und "sogenannten Flüchtlingen" ist auf der Bühne zu hören.

Der Mann, der Dietmar Woidke als Ministerpräsidenten ablösen will, steht jetzt auf der Bühne und macht klar, worum es am 22. September gehe. Das sei keine gewöhnliche Landtagswahl, ruft Hans-Christoph Berndt in die Menge. Und der 68-Jährige hat Recht. Es ist eine Wahl, in der die Brandenburgerinnen und Brandenburger entscheiden, ob die SPD tatsächlich erstmals nicht stärkste Kraft im Land wird. Es ist eine Wahl, die deutlich machen wird, wie stark die Parolen einer Partei, die der Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall führt, verfangen können. Die deutlich machen wird, wie groß die Zustimmung für einen Politiker wie Berndt sein kann, der Asylbewerber, Asylberechtigte und Geflüchtete von öffentlichen Veranstaltungen pauschal ausschließen will und vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gelistet ist. Umso mehr nach den Ergebnissen in Sachsen und Thüringen ist es aber auch eine Wahl, die das Ausland interessiert, wo ebenfalls gefragt wird: Wie rechts ist Deutschland?

Besonders die AfD hat von Anfang an auf eine drastische Verschärfung der Asylpolitik gesetzt - und tatsächlich hat sich das Thema als dominierend durchgesetzt. Im jüngsten BrandenburgTrend führt die AfD die Umfrage mit 27 Prozent an, allerdings dicht gefolgt von der SPD (26 Prozent). Ohnehin kann die Partei auf einen rasanten Erfolg zurückblicken, trat sie doch erst vor zehn Jahren erstmals bei einer Landtagswahl an. Sie holte damals 12,2 Prozent der Stimmen, fünf Jahre später waren es 23,5 Prozent. Aktuell stellt sie die zweitgrößte Fraktion.