Die Kompromissformel für die Koalition von SPD und BSW in Brandenburg steht: Waffenlieferungen würden den Ukraine-Krieg nicht beenden - Mittelstreckenraketen in Deutschland seien "kritisch". Die Sätze sind inhaltlich hohl, aber nicht ungefährlich, kommentiert Michael Schon.

SPD und BSW in Brandenburg haben nach mehreren Sondierungsgesprächen grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gegeben. Nun sollen die Parteivorstände über die Bildung einer Regierung beraten, die es so noch nicht gegeben hat.

Auch hier gilt: Natürlich ist der Satz nicht kategorisch formuliert. "Kritisch sehen" heißt nicht "ablehnen". Aber es heißt eben auch nicht, sie zu einem "wichtigen Baustein" für die Sicherheitsarchitektur in Deutschland zu erklären, wie es SPD-Kanzler und SPD-Präsidium getan haben. Ebenfalls bedeutet es nicht, die Stationierung der US-Waffen in Westdeutschland besser zu erklären, wie Woidke noch vor Kurzem in seinem Gastbeitrag mit den CDU-Chefs aus Sachsen und Thüringen, Kretschmer und Voigt, in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gefordert hat.

Wie Russlands Präsident Wladimir Putin diese Frage beantwortet, zeigt er Nacht für Nacht mit Angriffen auch auf zivile Ziele in der Ukraine. Er darf sich nun auch darüber freuen, dass ein SPD-Ministerpräsident bereit ist, zum Machterhalt die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland infrage zu stellen.

Mit dem Ende der Sondierungsgespräche ist klar: Wagenknecht und ihren Verhandlern in Brandenburg ist es gelungen, den Kompass des in der Ukraine-Frage bisher auf Kurs der Ukraine-Unterstützer segelnden Woidke zu verschieben – und Signale senden zu lassen, die auch in Moskau, Kiew und Berlin empfangen werden können: Das Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine mit Waffen bröckelt; auch bei denen, die politische Verantwortung tragen. Das kann Wagenknecht ihren Wählern als Erfolg verkaufen. Von wegen, Landespolitik hat nichts mit Außen- und Sicherheitspolitik zu tun.

Ganz nebenbei wurde heute vorerst auch die Frage beantwortet, ob Wagenknecht in den Ländern überhaupt regieren lassen möchte: Ja, sie will. Hier hat sie sich bewegt, auch wenn sie noch so lange die Notbremse ziehen kann, bis die Tinte unter dem eigentlichen Koalitionsvertrag getrocknet ist. Das ist auch eine Botschaft an die Verhandler von CDU, BSW und SPD in Dresden und Erfurt.

Die Ukraine-Formel ist ausbuchstabiert. Ein eventuelles Scheitern von Koalitionsverhandlungen in Sachsen und Thüringen wird sich nun nicht mehr darauf schieben lassen, dass die BSW-Chefin aus dem Saarland mit Blick auf die Bundestagswahl vor der Verantwortung kneift.