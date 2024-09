Hohe Resonanz bei Briefwahlanträgen in Brandenburg

So 15.09.24 | 09:35 Uhr

Für die Landtagswahlen in Brandenburg wurden in diesem Jahr mehr Briefwahlanträge gestellt, als noch vor vier Jahren. Bis zum Stichtag am 3. September seien es bereits 365.000 Briefwahlanträge gewesen, sagte Landeswahlleiter Josef Nußbaum dem rbb. Bei der letzten Landtagswahl hatten bis zum Stichtag nur 205.000 Menschen den Antrag auf Briefwahl gestellt.