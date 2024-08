Wie bereits bei früheren Wahlen stellen sich auch die FDP , die Tierschutzpartei und die Deutsche Kommunistische Partei ( DKP ) in Brandenburg zur Wahl. Die beiden letztgenannten Parteien mussten genau wie die folgenden mindestens 2.000 Unterschriften von Unterstützer:innen nachweisen. Der Grund: Sie waren bisher nicht im Landtag vertreten und können keine Brandenburger Abgeordneten vorweisen, die für diese Parteien in den Bundestag gewählt wurden.

14 Parteien und Bündnisse treten bei der Landtagswahl in Brandenburg an. Zugelassen wurden unter anderem die sechs Parteien, die bisher bereits im Landtag vertreten sind: die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD ), die Alternative für Deutschland ( AfD ), die Christlich Demokratische Union ( CDU ), Bündnis 90/Die Grünen , Die Linke , BVB/Freie Wähler .

Erstmals werden das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), die rechtsextreme Partei Der dritte Weg, die Bauernpartei DLW sowie die konservative WerteUnion antreten. Eine Besonderheit stellt Plus Brandenburg dar. Unter diesem Namen treten drei Parteien mit einer gemeinsamen Landesliste an: die Piratenpartei, die ÖDP und Volt.

Wofür die Parteien stehen, ihre wichtigsten Forderungen sowie Links zu den Wahlprogrammen, Positionspapieren und Social-Media-Accounts der Landesverbände finden Sie in der folgenden Auflistung.



Die Landtagswahl findet am 22. September statt. Bereits jetzt kann per Brief oder an Ort und Stelle in den Gemeinde- oder Rathäusern gewählt werden.