Nach ersten Hochrechnungen ist die SPD aus den Landtagswahlen in Brandenburg erneut als stärkste Kraft hervorgegangen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte im kurz nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen an, Gespräche mit der CDU führen zu wollen.

Bei der Bildung einer neuen Regierung kommen die derzeitigen Koalitionspartner SPD und CDU in Brandenburg wohl nicht am Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vorbei.

Die SPD nach Auszählungsende bei der Wahl in Brandenburg knapp vor der AfD. Grüne, Linke und Freie Wähler haben es nicht erneut in den Brandenburger Landtag geschafft, der 88 Plätze umfassen wird.

Allerdings stehen beide Parteien der amtierenden Regierung vor dem Problem, dass die Grünen es aller Voraussicht nach nicht erneut in den Landtag schaffen. In Hochrechnungen schaffte es die Partei am Abend nicht mehr über die Fünf-Prozent-Hürde. Auch die Linke und BVB / Freie Wähler verfehlen diese Marke nach in den Hochrechnungen und sind künftig wohl nicht mehr im Landtag vertreten. Keine der drei Parteien erreicht ein Direktmandat, das ihnen auch bei weniger als fünf Prozent den Einzug in den Landtag ermöglicht hätte.

SPD und CDU brauchen also einen neuen Koalitionspartner, wenn sie sich nicht in eine Minderheitsregierung begeben wollen. Bündnisse mit der AfD haben die Parteichefs Dietmar Woidke und Jan Redmann vorher explizit ausgeschlossen - so, wie alle anderen Parteien, einschließlich des BSW.

Somit wäre eine rot-schwarz-burgunderrote Koalition die einzige verbleibende Option auf eine mehrheitsfähige Regierung in Potsdam.