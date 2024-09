Drei Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg schließt der Spitzenkandidat des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), Robert Crumbach, ein Bündnis mit der AfD weiter kategorisch aus. Das habe man bei der Gründung der Partei beschlossen, sagte Crumbach am Montagabend in der rbb-Sendung "Ihr Plan für Brandenburg". Das gelte auch jetzt und nach den Wahlen.



Für den Fall des Erst-Einzugs in das Potsdamer Parlament sieht Crumbach seine Partei gut aufgestellt. Man habe eine Liste mit 30 Personen, darunter auch ausgewiesene Fachkräfte, betonte Crumbach.



Die Aufnahme neuer Parteimitglieder prüfe der Bundesvorstand. "Also AfD-Mitglieder ist sicher so ein Punkt, den wir abfragen - da hatten wir aber auch noch keinen, den wir aufgenommen haben. Ich kann mir das auch nicht vorstellen", sagte Crumbach. "Die reine Mitarbeit für die Stasi oder eine IM-Tätigkeit ist sicher nicht das große Problem."