Der Ausblick auf die Koalitionsverhandlungen nach der Wahl scheint viele Wähler in Brandenburg wenig optimistisch zu stimmen. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap hat im Auftrag der ARD in den Tagen vor der Wahl gefragt, wie die Wählerinnen und Wähler potentielle Regierungsbündnisse bewerten. Keines stieß dabei auf ein positives Echo.

In Brandenburg zeichnet sich beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD bei der Landtagswahl ein Sieger ab. Das Ergebnis ist laut Prognose trotzdem knapp. Aktuelle Informationen und Hintergründe lesen Sie in unserem Liveticker.

Eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen wurde in der Umfrage am schlechtesten bewertet. 24 Prozent der Befragten sagten, sie fänden so ein Bündnis "gut" oder "sehr gut". 71 Prozent sagten hingegen, sie fänden dies "weniger gut" oder "schlecht".

Eine künftige Regierung aus SPD und CDU mit Beteiligung von BVB/Freie Wähler schnitt bei den Befragten insgesamt am besten ab. Begeisterung löste dies jedoch ebenfalls nicht aus. Lediglich 28 Prozent aller Befragten bewerteten dies als "gut" oder "sehr gut", doch 64 Prozent als "weniger gut" oder "schlecht".

In den sozialdemokratischen und christdemokratischen Lagern überwiegen die Vorbehalte gegen solch ein Bündnis. 52 Prozent der SPD- und 54 Prozent der CDU-Anhänger fänden eine Koalition mit den Orangenen "weniger gut" oder "schlecht". Lediglich 44 Prozent (SPD), beziehungsweise 39 Prozent (CDU) bewerteten dies positiv.

Ebenso wie eine erneute Kenia-Koalition steht diese Option unter dem Vorbehalt, dass es die Freien Wähler tatsächlich in den Landtag schaffen. Jüngste Umfragen sahen sie wie die Grünen um die fünf Prozent oder leicht darunter. Beide Parteien hoffen jedoch, mindestens einen Wahlkreis über die Erststimmen direkt gewinnen zu können. In Brandenburg ist dann ein Einzug in den Landtag sicher. Dabei dürfen so viele Abgeordnete entsandt werden, wie nach dem Ergebnis der Zweitstimmen verhältnismäßig sind.