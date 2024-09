Elbe, Neiße und Spree über Ufer getreten - zwei Wahllokale in Frankfurt an der Oder verlegt

In den Hochwassergebieten in Polen, Tschechien und Österreich ist die Lage weiter kritisch. Auch in Brandenburg drohen Hochwasser - an Oder, Elbe und Neiße. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Liveblog.