Mattheis Ludwigsfelde Sonntag, 23.06.2024 | 07:55 Uhr

ist Ihnen das GG bekannt, dann dürfte auch der Artikel 3 bekannt sein Der Gleichheitsgrundsatz. Wenn also dem einen etwas verboten wird kann es dem Anderen nicht erlaubt sein. Solidarität des Volkes die eine Gruppe schütz die andere per Gesetz . Genauer gesagt wenn all so die Mieterhöhung bei Bürgergeld sittenwidrig/ ALG II/ Hartz IV ist, kann man sie bei Personen die keine Leistungen erhalten die Mieterhöhung einleiten. Abgesehen davon sind auch Wohngeldempfänger Leistungsbezieher also Sozialleistungs-empfänger. Danke bitte.