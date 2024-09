Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist nicht verpflichtet, die FDP zu seiner Fernseh-Wahldebatte am Dienstag einzuladen. Das hat das Oberverwaltungsgericht am Freitag entschieden und am Montag bekanntgegeben.

Der Landesverband der FDP, die derzeit nicht im Landtag vertreten ist und Umfragen zufolge auch nicht in den Landtag einziehen wird, werde in dem Gesamtkonzept des rbb zur Vorwahlberichterstattung angemessen berücksichtigt, so die Begründung des Gerichts.