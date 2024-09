Die Landtagswahl für Jugendliche unter 16 Jahren startet am Montag in Brandenburg. Kinder und Jugendliche, die noch nicht wahlberechtigt sind, sollen mit der sogenannten U16-Landtagswahl die Möglichkeit bekommen, ihre Stimme abzugeben und damit ihren politischen Willen auszudrücken. Dafür wurden Wahllokale in Schulen und Jugendeinrichtungen eingerichtet.

Seit mehr als 20 Jahren ist der Wahl-O-Mat eine gern genutzte Hilfe für Wahlen in Deutschland. Für die Landtagswahl in Brandenburg haben 13 der 14 antretenden Parteien die 38 Thesen beantwortet.

Erste Einrichtungen öffnen am Montag in Brandenburg an der Havel, Brück (Potsdam-Mittelmark), Ludwigsfelde (Teltow-Fläming), Templin (Uckermark) und Angermünde (Uckermark).



Weitere Wahllokale folgen in den nächsten Tagen. Die meisten Wahllokale werden am Freitag (13. September) geöffnet sein - neun Tage vor der Landtagswahl am 22. September. Einen Überblick über die Wahllokale gibt es hier [u16-brandenburg.de].