Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Engagement und Bildung organisiert und startet am 9. Juli. An diesem Dienstag will die Integrationsbeauftragte mit einem Flashmob am Brandenburger Tor in Potsdam ein Zeichen setzen. Chöre und ein Orchester sollen Beethovens "Ode an die Freude" anstimmen, die auch die Europahymne ist. Brandenburgs Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will bei der Aktion auch dabei sein.



Dann soll außerdem eine Website freigeschaltet werden. Ehrenamtlich Engagierte und Willkommensinitiativen in der Geflüchtetenarbeit können bis Ende September auch eine Förderung für Aktionen beantragen.