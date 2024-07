Das Wahlrecht in Brandenburg ist verfassungskonform und muss nicht geändert werden. Zu diesem Ergebnis kommt der Parlamentarische Beratungsdienst des Landtags. Eine entsprechende Stellungnahme liegt rbb|24 vor. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet.

Anlass für die Stellungnahme waren Befürchtungen, dass durch die aktuelle Obergrenze von 110 Sitzen im Landtag das Wahlergebnis verzerrt werden könnte. Dies könnte der Fall sein, wenn Parteien durch den Gewinn von Direktmandaten deutlich mehr Sitze, so genannte Überhangmandate, erhielten, als ihnen prozentual durch das Zweitstimmenergebnis zustehen. In diesem Fall erhalten die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Der Landtag wird also größer, um das Verhältnis der Zweitstimmen in der Anzahl der Sitze abzubilden.