"Bis jetzt ist es so, dass wir andere Gefängnisse nutzen wie in Niedersachsen", sagte Stübgen. "Wir haben es hinreichend klar im Sondierungspapier vereinbart. Keiner von uns will ein

Abschiebegefängnis bauen, was wir nicht brauchen." Der CDU-Politiker betonte aber: "Wir wissen aber nicht, was in den nächsten fünf Jahren kommt." Er schlug vor, falls notwendig zum Beispiel mit anderen Ländern einen gemeinsamen Bau anzustreben.

Die Grünen hatten dagegen in den Sondierungen gefordert, dass ein mögliches Abschiebegefängnis ausgeschlossen wird. Zurzeit laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CDU und Grünen in Brandenburg