Die Mehrheit der Brandenburger gibt Ministerpräsident Woidke in einer Umfrage gute Noten - doch nur eine Minderheit wünscht sich die Sozialdemokraten weiter in der Regierung. Für ihre größte Sorge scheint ihnen die SPD nicht die kompetenteste Partei zu sein.

Es herrscht Wechselstimmung in Brandenburg. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap möchte nur eine Minderheit von 41 Prozent, dass die SPD weiterhin die Regierung führt. 52 Prozent der Befragten wünschten sich in der Woche vor der Wahl, dass künftig eine andere Partei an der Spitze der Regierung steht. Im Jahr 2014 hatten kurz vor der Wahl noch 56 Prozent den Wunsch geäußert, dass die SPD wieder die Regierungsverantwortung übernimmt.

Die SPD hat damit im Vergleich zur Wahl 2014 deutlich an Strahlkraft im Land verloren. In fast allen Politikfeldern büßte sie an Zustimmung ein - von der Familienpolitik über die Wirtschafts- und Sozialpolitik bis zur Frage, wer die wichtigsten Aufgaben in Brandenburg lösen kann.

Inzwischen sehen hier noch 32 Prozent der Befragten die Kompetenz bei der SPD, 20 Prozent bei der CDU und ein Zehntel bei der AfD.