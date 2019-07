dpa/Christophe Gateau Audio: Antenne Brandenburg | 25.07.2019 | Claudia Stern | Bild: dpa/Christophe Gateau

Wahlkampf-Thema: Wolf - "Wir möchten, dass wir an der Weide schießen dürfen"

25.07.19 | 12:28 Uhr

Gut einen Monat vor der Landtagswahl in Brandenburg läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Am Mittwochabend haben Spitzenpolitiker verschiedener Parteien in Wusterhausen/Dosse über ein Thema debattiert, das viele Brandenburger bewegt: den Wolf. Von Claudia Stern

Wie soll Brandenburg mit der zunehmenden Zahl an Wölfen im Land umgehen? Der Bauernbund, der die bäuerlichen Familienbetriebe in Brandenburg vertritt, hat auf diese Frage eine klare Antwort: 52 Kommunen im Land haben sich auf Initiative des Bauernbunds bereits zur wolfsfreien Zone erklärt. Die Initiatoren und ihre Unterstützer fordern, die weitere Ausbreitung des Wolfes konsequent zu bekämpfen und Wölfe überall dort konsequent zu bejagen, wo er eine Bedrohung für Menschen und Weidetiere darstellt. Am Mittwochabend hat der Bauernbund mit den Spitzenkandidaten der Parteien in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) diskutiert, wie mit dem Wolf umgegangen werden soll.

Bauernbund: Der Wolf ist "politisch gewollt, politisch gefördert"

"Das große Problem ist, dass sich die Wölfe ungehindert immer weiter ausbreiten, politisch gewollt, politisch gefördert – und die Weidetierhaltung geht dabei vor die Hunde. Das können wir nicht zulassen, dagegen wehren wir uns und wir möchten, dass wir an der Weide schießen dürfen", sagte Reinhard Jung, Geschäftsführer des Bauernbunds, am Mittwochabend in Wusterhausen/Dosse. Er erwartete in der Diskussionsrunde von den Spitzenkandidaten der Parteien zur Landtagswahl am 1. September eine klare Aussage zu dieser Forderung. Doch ausgerechnet für die aktuellen Regierungsparteien SPD und Linke scheint das Thema Wolf nicht sonderlich weit oben auf der Liste zu stehen. Für die SPD kam nicht etwa Ministerpräsident und Spitzenkandidat Dietmar Woidke, sondern Johannes Funke, Direktkandidat aus dem Havelland und Platz 37 auf der Landesliste. In der Debatte vermied er – ebenso wie Linken-Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg – ein klares Bekenntnis für oder gegen den Wolf.

v.l.: Johannes Funke (SPD), Christina Schade (AfD), Benjamin Raschke (Grüne), Kathrin Dannenberg (Linke), Hans-Peter Goetz (FDP), Ingo Senftleben (CDU), Uwe Litfin (BVB/Freie Wähler) und (als Veranstalter und Moderator) Reinhard Jung, Geschäftsführer des Bauernbunds (Quelle: rbb/Claudia Stern)

Mehr Unterstützung für Weidetierhalter

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben nutzte den Wahlkampfauftritt vor rund 80 Gästen, um den Weidetierhaltern klare Unterstützung zuzusagen. "Wir müssen den Wolf regulieren, das heißt: Wir müssen die Anzahl der Wölfe, die in Brandenburg leben, festlegen. Wir müssen die Schutzmaßnahmen entsprechend ausprägen. Wir müssen den Wolf in das Jagdrecht überführen, damit er auch bei entsprechenden Übergriffen gejagt werden kann."

Für eine Begrenzung der Wolfspopulation in Brandenburg sprachen sich auch FDP-Spitzenkandidat Hans-Peter Goetz sowie AfD und BVB/Freie Wähler – in Abwesenheit ihrer Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz und Peter Vida – aus. Ein klares Nein zum Abschuss an der Weide kam von Benjamin Raschke von den Grünen. "Unser Angebot ist: großzügige Entschädigungen, wenn der Wolf reißt, großzügige Herdenschutzmaßnahmen, eine Weideprämie, damit die Schäfer und Schäferinnen überhaupt etwas haben, wovon sie leben können. Und wenn der Problemwolf kommt, muss der abgeschossen werden."

Hitzige Debatte, zwiegespaltene Besucher

Die verschiedenen Positionen wurden bei der gut zweistündigen Veranstaltung hitzig diskutiert. Am Ende waren die Besucher zwiegespalten. "Ich nehme mit, dass doch einige Parteien positiv den Bauern und Landwirten gegenüber eingestellt sind und eigentlich unser Problem auch erkannt haben", resümierte eine Frau. Andere äußerten sich weniger optimistisch: "Die Politik ist einfach zu langsam" und "Keiner hat einen blassen Schimmer gehabt", hört man von verschiedenen Seiten. "Letztendlich wird es dann die Zukunft zeigen, inwiefern die hier gesprochenen Worte dann auch tatsächlich Realität werden", sagt einer der Besucher schulterzuckend. Die Zukunft - damit meint er die Zeit nach der Landtagswahl, wenn die Politiker vom Wahlkampf wieder zurück in den Arbeitsmodus schalten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 25.07.2019, 11:40 Uhr